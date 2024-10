Mensagem à Alece põe fim ao teto do auxílio alimentação na Seduc

Foto: Reprodução/ Instagram Elmano de Freitas Da esquerda para a direita: secretário de Planejamento e Gestão, Alexandre Cialdini; governador Elmano de Freitas; e secretária da Educação, Eliana Estrela, durante anúncio na live, nesta quinta-feira, 24

O governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), assinou na manhã dessa quinta-feira, 24, mensagem solicitando o fim do teto do auxílio alimentação para os profissionais da Secretaria da Educação do Estado (Seduc). A mensagem foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

“Estamos enviando à Assembleia e pedindo para avaliarem com celeridade se for o caso de melhorar o projeto, melhorem o projeto, mas o importante é que a gente possa ter essa correção e garantir aos servidores esse direito tão importante”, destacou Elmano, durante live no Instagram.

A finalidade da mensagem, conforme o chefe do Executivo Estadual, é garantir o reajuste salarial e os benefícios dos servidores. “Nós não queremos melhorar o salário do servidor e ele perder um direito”.

A titular da Seduc, Eliana Estrela, reforçou que os servidores procuraram a pasta para resolver a questão e o governador, “prontamente” concordou em preparar os trâmites necessários.

“São pessoas importantes, que trabalham nas nossas escolas, que trabalham na Secretaria da Educação, do time valoroso da nossa educação”, declarou a secretária.

A lei foi sancionada em abril deste ano após o Sindicato Apeoc, que representa os trabalhadores da educação básica do Ceará, negociar com o Governo do Estado. Foram 36 assembleias realizadas, sendo 35 em municípios do Interior e a última em Fortaleza. Nelas, os professores deveriam votar entre a aprovação ou a rejeição do pacote apresentado pela gestão estadual.

Dentre os termos da negociação aprovada estão:

Aumentos

Salário-base:

Aposentados: 5,62%



Contratos por tempo determinado: 7,3%



Efetivos em estágio probatório: 5,62%



Efetivos estáveis: 10 a 15%



Efetivos estáveis com doutorado: 12 a 17%.

Gratificações:

Parcela Variável de Redistribuição (PVR) para professores efetivos: R$ 500



PVR para professores temporários: R$ 458,33



PVR para professores com doutorado: R$300.

Retroativos

Promoções de 2019 (setembro a dezembro), na folha de pagamento de maio de 2024



Piso salarial de 2023, na folha de pagamento de julho de 2024



Pagamento da terceira parcela dos precatórios do Fundef.

Promoções

Promoção sem titulação de 2022 para 60% dos professores aptos, com publicação de cronograma em 30 de abril



Promoção sem titulação de 2023 para 60% dos professores aptos, com publicação de cronograma em 31 de agosto.

Reposição de vagas

Convocação e posse de todos os aprovados no concurso de 2018



Novo edital para professores temporários, com publicação em 31 de maio



Plano de carreira



Celeridade no processo de estabilidade dos professores em fim de estágio probatório.

Previdência

Participação da categoria no Conselho de Previdência do Estado



Criação de comissão para revisar a taxação das aposentadorias em 14%.

Condições de trabalho