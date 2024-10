Na reta final do Enem, 1.200 estudantes da rede estadual participam de aulão motivacional

Foto: FÁBIO LIMA GOVERNADOR Elmano de Freitas e influenciador digital Léo Suricate participaram da ação

Na penúltima semana que antecede as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrem nos dias 3 e 10 de novembro, os estudantes entram na reta final de preparação. Na manhã dessa sexta-feira, 25, mais de 1.200 alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino participaram de um aulão motivacional em Fortaleza, como parte do projeto Esquenta Enem, promovido pelo Governo do Estado. A ação faz parte do Enem Chego Junto, Chego Bem realizado em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR). Somente no Ceará, cerca de 250 mil pessoas estão inscritas no certame.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Ceará registrou 113.586 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos no Enem 2024, o que representa 100% do total desses alunos.

O evento, que teve como objetivo motivar a juventude na busca por uma vaga no Ensino Superior, ocorreu na Vila Social do bairro Canindezinho. Na ocasião, os estudantes de 19 escolas da Capital ouviram falas do governador Elmano de Freitas (PT) e da titular da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), Eliana Estrela.

Elmano comemorou a taxa de inscrição dos alunos cearenses no Enem 2024. “Em 2023, mais de 22.500 jovens da Escola Pública ingressaram no Ensino Superior. Esse ano, esperamos ter um resultado ainda melhor. Isso é importante para a vida desses jovens e para as suas famílias”, comentou.

O governador ainda destacou que, após quase três anos de preparação, é hora de descansar e se preparar psicologicamente para a prova. Durante o evento, os jovens também assistiram uma palestra do influenciador digital Léo Suricate, além de serem animados pelo grupo “Rimadores 085”, que fizeram rap abordando temas que costumam aparecer no Enem.

Vitória Gabriele, 17, aluna do terceiro ano na EEFM Patronato Sagrada Família, no bairro Antônio Bezerra, fala sobre como vem equilibrando estudo e ansiedade. “Nesses últimos dias, estou ficando muito ansiosa, então tenho estudado mais. Mas também estou tentando me acalmar para, no dia da prova, conseguir dar o meu melhor”, relata.

Com uma estratégia definida, ela pretende começar pela redação e seguir com as primeiras questões de Linguagens, reservando um momento específico para voltar ao texto quando se sentir mais inspirada. "Quero seguir na área de saúde, estou entre farmácia e medicina", compartilha.

Já Gabriel Lima de Sousa, 18, estudante da EEFM Mário Hugo Cidrack do Vale, também do bairro Antônio Bezerra, relata que pretende cursar Psicologia. Gabriel vê o Enem como uma oportunidade, mas sem pressão.

"Sempre gostei de estudar, principalmente as matérias na área de Ciências Humanas. Nesse ultimo ano, dei uma intensificada nos estudos, mas vou fazer a prova com a “cabeça limpa”. Se não passar este ano, posso tentar de novo no próximo", comenta o aluno.

A secretária de Educação Eliana Estrela destaca que esse ano os também contarão com o incentivo do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é fruto de uma ação do Governo Federal. Cada aluno que fizer as duas provas do Enem receberá um incentivo de R$ 200. “Os alunos que recebem o 'Pé-de-Meia' e vão fazer os dois dias de prova têm um acréscimo de 200 reais. Isso é mais uma oportunidade para a nossa juventude, já que o Enem é a porta de entrada para as universidades”.

Eliana também faz um alerta aos candidatos para que se atentem aos detalhes no dia do exame: levar caneta esferográfica preta de corpo transparente, documento oficial com foto e água para hidratação. “E, acima de tudo, manter a tranquilidade, respirar fundo e acreditar nos seus sonhos. Esses sonhos serão realizados!”

Aulões focados nas principais disciplinas

O Esquenta Enem faz parte do programa “Enem Chego Junto, Chego Bem”, que oferece suporte para os alunos se prepararem para o exame. Ao longo do ano, as escolas incentivam os estudantes a providenciarem a documentação necessária, realizarem a inscrição e solicitarem a isenção da taxa até dois dias antes da prova, além de custearem o transporte, lanches e canetas.

Os alunos ainda participam de aulões focados nas principais disciplinas do Enem, incluindo redação. Essas atividades são realizadas em parceria com a Fundação Demócrito Rocha (FDR) por meio do projeto Enem Mix.

“Nós mantemos há quase 10 anos parceria com a Seduc para preparar alunos do ensino médio para o Enem. Neste ano, as ações incluem a Maratona de Matemática, curso e concurso de redação, aulas e palestras motivacionais em várias regiões do Estado. O objetivo é não apenas preparar para o Enem, mas também formar cidadãos melhores”, comenta Marcos Tardin, gerente-geral da FDR.