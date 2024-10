Morte de homem de 22 anos que resultou em protestos é investigada

Foto: WhatsApp O POVO Moradores fizeram protestos após homicídio de jovem comerciante

Desde o último sábado, 26, o residencial Cidade Jardim II — localizado no bairro José Walter, em Fortaleza — tem registrado protestos, entre passeatas e incêndios. As manifestações são alusivas à morte de Luiz Felipe Rodrigues de Almeida, comerciante de 22 anos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que um inquérito policial foi instaurado pela Polícia Civil para investigar o caso. Não há suspeitos presos.

Ele foi morto na noite de sábado passado, durante uma abordagem policial, conforme afirmam os manifestantes. De acordo com essa versão, policiais militares perseguiam suspeitos no residencial quando se depararam com Felipe. Mesmo sem ser alvo da ação policial, prossegue o relato, Felipe foi alvejado por um PM, que p teria confundindo com um dos suspeitos.

O comerciante chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu. Ele não tinha envolvimento com a criminalidade e sequer possuía antecedentes criminais. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) afirmou apurar o caso na esfera administrativa. Os PMs envolvidos na ocorrência não foram afastados.

Já na noite de sábado, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrências de incêndio em contêineres de lixo instalados no residencial. Foram, pelo menos, oito focos de incêndio debelados, informou a corporação no domingo, 27. Na manhã dessa terça, mais incêndios em contêineres de lixo foram apagados pelos bombeiros.

Na noite do domingo, 27, a Polícia Militar afirmou ter frustrado um ataque com coquetel molotov a uma base policial localizada no conjunto. Conforme a corporação, um jovem de 18 anos e um adolescente de 14 anos foram abordados no momento em que se dirigiam à base com o líquido inflamável. Eles fugiram por um matagal, mas foram alcançados pelos policiais. Encaminhados à delegacia, os dois foram liberados após ser registrado um Boletim de Ocorrência.

Já na noite de segunda-feira passada, 28, uma passeata, com cartazes cobrando por justiça, foi realizada na comunidade, que chegou a bloquear o trânsito de veículos na avenida I do José Walter. A PM também foi acionada e, conforme vídeos aos quais O POVO teve acesso, disparou balas de borracha para dispersar os manifestantes. Não houve registro de feridos. Em nota, a SSPDS afirmou que, na ocasião, um material explosivo improvisado foi localizado e destruído de maneira controlada.

Apontando haver insegurança na região, o Sindiônibus informou, nesta terça-feira, que a linha 679 - José Walter/Cidade Jardim I, foi suspensa, enquanto a linha as linhas 399 - Cidade Jardim I/Parangaba e 699 - Cidade Jardim/Messejana estão realizando desvios. (Com informações de Alexia Vieira)