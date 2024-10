Elmano levará propostas para reunião com Lula sobre segurança

Foto: Carlos Gibaja/Divulgação/Casa Civil do Governo do Estado REUNIÃO ocorreu no Palácio da Abolição

Recursos para a segurança pública, descapitalização do crime organizado e combate à impunidade. Esses são alguns dos temas que serão levados pelo governador Elmano de Freitas (PT) à reunião entre os 27 governadores e o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), realizada nessa quinta-feira, 31, em Brasília (DF). O encontro foi marcado, justamente, para debater o enfrentamento à criminalidade no País.

As questões foram selecionados a partir do que foi debatido nessa quarta-feira, 30, na quarta reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada (Coesi), composto por representantes das Forças de Segurança do Estado, assim como pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), pelo Ministério Público Estadual (MPCE), pela Assembleia Legislativa do Estado (Alece) e pelas polícias Federal e Rodoviária Federal.

A imprensa teve acesso por alguns minutos à reunião do Coesi, que foi realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Na oportunidade, o procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, destacou a ausência de uma certidão nacional unificada de antecedentes criminais, a fim de permitir que policiais, promotores e juízes saibam de delitos cometidos por um determinado suspeito em outros estados.

O superintendente regional da PF no Ceará, o delegado Franco Simões, salientou a necessidade de renovação do efetivo da corporação no Estado. Conforme ele, dos cerca de 460 agentes lotados no Ceará, aproximadamente, 25% irão aposentar-se em janeiro próximo.

Já Mauro Albuquerque, titular da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), afirmou ser preciso que a Lei de Execução Penal (LEP) faça uma diferenciação entre o "preso comum" e o integrante de organizações criminosas.

Esses pontos foram refor-

çados por Elmano em entrevista coletiva após a reunião. "Ouvi ideias envolvendo integração, tecnologia, reforço de pessoal, recurso, sistema bancário, questões envolvendo medidas legislativas e acho que temos um bom caminho para trabalhar", afirmou.

O governador defendeu medidas como a unificação de bancos de dados de segurança pública, facilitação da conversão de bens apreendidos com criminosos em recursos para as forças de segurança e um melhor financiamento do setor por parte do Governo Federal.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, afirmou ser "insignificante" o montante repassado pelo Governo Federal para a segurança nos 27 estados.

Pirambu recebe reforço policial

Após registrar, pelo menos, cinco homicídios neste mês de outubro, o bairro Pirambu, em Fortaleza, recebe reforço no patrulhamento ostensivo, afirmou nessa quarta-feira, 30, durante o encontro do Coesi, o titular da SSPDS, Roberto Sá. Ele ainda afirmou que ações de inteligência e investigação estão sendo desenvolvidas na região para identificar suspeitos de envolvimento nesses e em outros crimes. "Mas as ações não param por aí, a gente está monitorando e certamente outras ações virão".

Na região do Grande Pirambu atua a facção criminosa Comando Vermelho (CV), cujo chefe — identificado como Carlos Mateus da Silva Alencar, o "Skidum" ou Fiel", de 29 anos — está escondido no Rio de Janeiro.