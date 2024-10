Polícia desarticula grupo criminoso que aplicava golpes de venda de motos redes sociais

Foto: Kleber Carvalho/Especial para O POVO Imagem de apoio ilustrativo: operação "Defender" tem o objetivo de desarticular grupos envolvidos em crimes virtuais

Um grupo criminoso aplicava golpes de venda de motocicletas por meio de perfis falsos em redes sociais no Ceará. Pelo menos 22 pessoas foram identificadas envolvidas nos crimes de estelionato e associação criminosa em ambiente virtual. Três homens foram presos nessa quarta-feira, 30, durante a operação “Defender”, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os criminosos agiam por meio de negociações com as vítimas em perfis falsos, posteriormente seguiam para o diálogo no aplicativo WhatsApp e, diante das negociações, o falso vendedor chegava a receber um valor de entrada, ou em muitos casos, o valor integral da moto pela vítima. Em seguida, o criminoso já bloqueava às vítimas e, a partir daquele instante, é que elas tinham conhecimento que tinham caído num golpe.

De acordo com o delegado José Solano Feitosa, da Delegacia Municipal de Jucás, o grupo usava, principalmente, o perfil falso de uma empresa confiável no município de Sobral, na região Norte do Estado. “Eles se passavam como se fossem vendedores dessa empresa lá de Sobral e por ser uma empresa que goza de crédito no mercado, as vítimas tendiam a acreditar nas propostas desses falsos vendedores”, informa.

Ainda segundo o delegado, pelo menos outros três municípios do Sul do Estado registraram vítimas do grupo criminoso: Jucás, Cariús e Cedro. Os prejuízos registrados giram em torno de R$ 1 a R$ 12 mil. O grupo foi desarticulado após denúncias da atuação dos alvos. Quatro mandados de prisão foram expedidos e 18 de busca e apreensão.

Ao todo, dos três homens detidos, um, de 23 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, e dois, um de 33 e 29 anos, com mandado em aberto, esse último já se encontrava em uma unidade prisional no Estado. Outros dois alvos não foram localizados. Foram apreendidas ainda uma motocicleta, um tablet e cinco aparelhos celulares.

Cerca de 22 pessoas foram vítimas do grupo criminoso. O delegado José Solano afirma que as investigações revelaram que os alvos do grupo eram pessoas simples. “Eles ganham na quantidade e não no volume, ganhando R$ 4 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil, o maior número de vítimas é que é dá um volume grande para o lucro da associação criminosa”, explica.

Os presos foram encaminhados para o 30° Distrito Policial, onde o homem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas, e foi cumprido mandado de prisão preventiva por crimes de estelionato e associação criminosa contra o homem de 29 anos. Ambos estão à disposição da Justiça.

A operação foi coordenada pela Delegacia Municipal de Jucás e teve apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e do Departamento Técnico Operacional (DTO), da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Jucás: (88) 3517 1753

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

Com informações da repórter Gabriele Felix/Especial para o O POVO