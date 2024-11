Obras de usina de dessalinização fecham caminho para o mar na Praia do Futuro

Foto: Samuel Setubal GRADES foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra

As obras da Usina de Dessalinização do Ceará (Dessal) está dificultando o acesso de parte dos moradores da Praia do Futuro, em Fortaleza, ao mar. Localizada na avenida Zezé Diogo, a nova sede da empresa está sendo construída em cima de uma passagem de areia, que era utilizada por moradores para chegar até a faixa arenosa.

O problema começou a ser denunciado há aproximadamente duas semanas, quando as cercas que delimitam o espaço da obra começaram a ser erguidas. Desde então, banhistas e surfistas que utilizavam a passagem foram surpreendidos pelo bloqueio e têm utilizado rotas alternativas para chegar até o mar.

“Eu tenho essa opção, desse caminho [alternativo] que eu faço aqui com meus meninos. Mas eu já vi pessoas que estão chegando em frente a tela, olhando para um lado, olhando para o outro e pensando ‘e agora o que eu faço para chegar à praia?’”, conta um surfista da região, que preferiu não se identificar.

Esse caminho alternativo citado pelo surfista é uma faixa de mato, situada ao lado das grades que cercam a obra. O uso deste espaço, entretanto, tem gerado problemas para os usuários da praia, já que nele é possível encontrar vários cacos de vidro, galhos quebrados, restos de barracas que já não existem mais e outros objetos que têm causado ferimentos à quem passa por ali.

Diante desse cenário, a alternativa sugerida pelos moradores é a construção de uma nova passagem de areia, assim como a que era usada antes das cercas, só que desta vez, ao lado do espaço cercado, sem necessidade de interrupção ou qualquer alteração na obra.

“É fazer uma passagem de areia. Pegar um trator, fazer uma passagem. Se não, fazer o que estamos fazendo, que seria abrir uma passagem de areia [na lateral da cerca], pega a direita [ao final da cerca lateral], a gente pega a continuidade [fora do trecho cercado] e nós descemos para a praia, como sempre teve [...] Um menino meu já se furou com um ferro e precisou ficar duas semanas sem ir surfar”, pontua.

Confira imagens do bloqueio gerado pelas grades

O POVO procurou a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), responsável pela gestão da Dessal. Em nota, a empresa informou que a empresa Águas do Ceará realizou uma limpeza no terreno de mato ao lado, por onde a população transita para acessar a praia.

A Cagece também afirmou que tem elaborado um plano de compensação para as famílias do entorno da usina, juntamente da Secretaria das Cidades e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Os trabalhos têm sido acompanhados pela Defensoria Pública e vereadores da região.

A Cagece também destacou o caráter prioritário que tem sido dado à preservação ambiental da Praia do Futuro na obra, com cumprimento de medidas exigidas por órgãos ambientais, além de ações específicas relacionadas à fauna local.

Questionada sobre a possibilidade de abrir uma nova passagem de areia, a Companhia informou, nesta quarta-feira, 30, que não pode realizar intervenções na área, devido ao terreno na praia ser de propriedade da União.

Terreno abrange areninha da Prefeitura

A areninha presente no terreno da obra também é um ponto a ser discutido. Conhecida como Areninha do Titanzinho, ela se encontra coberta de areia e sem sinais de reparos recentes, com redes rasgadas e traves comidas pela maresia.

Mesmo sob más condições, o local ainda estaria sendo utilizado por crianças da região, que praticam esportes no espaço, mesmo em meio à areia, ventania e ferrugens presentes na areninha.

Tal abandono, de acordo com moradores, seria resultado de uma futura demolição da areninha, que teria sido cedida ao Governo do Estado para dar lugar à usina.

Veja atual estado da areninha

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) não confirmou a concessão para a gestão estadual, alegando que a areninha está sobre área litorânea da União. Em nota, a pasta se reteve a informar a remoção da areia que adentrou à areninha, que deverá ser feita nos próximos dias.

Apesar da não confirmação de repasse pela Prefeitura, a Cagece atestou ao O POVO que o terreno da areninha foi cedido pela Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU) ao Governo do Estado. Ainda de acordo com a Companhia um novo equipamento será construído no entorno posteriormente.