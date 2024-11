99% dos estudantes da rede pública do Ceará se inscreveram para o Enem , aponta Seduc

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,06.06.2024: Governador Elmano de Freitas participa do lançamento Enem ¨Chega Junto¨

Um levantamento feito pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) mostrou que 99% dos alunos da 3ª série do ensino médio, que finalizam a educação básica em 2024, estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que corresponde a, aproximadamente, 97 mil alunos. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.

Até a publicação desse material, o Ministério da Educação (MEC) ainda não havia informado à pasta sobre a quantidade concreta de alunos da rede estadual inscritos na prova.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não tem dados detalhados sobre a quantidade de alunos da rede particular de ensino matriculados no exame. Contudo, essas informações serão divulgadas nos dados oficiais, publicados após o período das provas.

No Ceará, 250.388 pessoas se inscreveram no exame. Deste total, 82.565 são participantes que já concluíram o ensino médio, o que representa 32,9% das matrículas. As outras 53.782 inscrições correspondem a estudantes do 1° ou 2° ano. Já o número de matrículas referentes às pessoas que não cursam nem concluíram o ensino médio (treineiros) foi de 1.921.

Os dados, que estão presentes no site do Inep, são auto declaratórios e os percentuais foram estimados com base no Censo Escolar de 2023.

Em Fortaleza, o Inep contabilizou 84.228 inscrições, sendo 73.210 confirmadas. O número referente aos concluintes do Ensino Médio é de 30.151. Dos participantes do Estado, 192.211 (76,7%) são isentos da taxa de inscrição e 58.177 (23,1%) efetuaram o pagamento no valor de R$ 85,00. No que se refere ao gênero, as mulheres são maioria, com 140,241 (56,01%) das inscrições. O número de participantes homens, por sua vez, é de 110,147 (43,99%).

A nível nacional, foram aprovadas 65.758 solicitações de atendimento especializado. Pessoas com déficit de atenção constituem o perfil com o maior número de pedidos (29.955), seguidas pelos candidatos com baixa visão (8.622).

O exame também disponibilizará 115.501 recursos de acessibilidade. Tempo adicional foi o recurso mais requerido (42.929). Em seguida estão correção diferenciada (20.201); auxílio para leitura (16.348); e auxílio para transcrição (11.063). Ao todo, 822 pedidos de tratamento pelo nome social foram atendidos.

No último dia 22, o Inep divulgou o cartão de confirmação de inscrição dos candidatos ao Enem. No documento, disponível na Página do Participante, é possível checar informações referentes ao número de inscrição, data, horário e local de prova.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o participante leve-o nos dias do exame, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Para acessar o documento, na Página do Participante, é necessário utilizar o login único da plataforma gov.br.

No domingo, 3, serão aplicadas as provas de linguagens; códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias; e redação. No segundo dia de exame, 10 de novembro, os inscritos farão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como matemática e suas tecnologias. Haverá 45 questões em cada área do conhecimento.

Os portões serão fechados pontualmente às 13 horas, no horário de Brasília, contudo, a prova do Enem 2024 começa, de fato, meia hora depois, às 13h30min. Vale ressaltar que não haverá tolerância para atrasos, portanto, os participantes que chegarem após às 13 horas perderão a chance de prestar o exame.

No primeiro dia a prova terá 5h30min de duração, ou seja, os inscritos deverão finalizar a prova às 19 horas. No segundo dia o exame termina mais cedo, às 18h30min, tendo cinco horas de duração total.

É possível sair da sala de prova antes do horário de término, contudo, o participante só pode sair duas horas após o início do exame. Se houver interesse em levar o caderno de questões consigo, o inscrito deve permanecer até os últimos 30 minutos de prova.

As restrições supramencionadas são determinações do Inep para preservar a segurança e a integridade do exame, evitando a divulgação de questões antes do horário oficial de liberação.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) promoverá uma operação especial de tráfego a fim de facilitar o deslocamento dos participantes do Enem. Agentes e operadores de tráfego estarão circulando em viaturas nas ruas de Fortaleza com o objetivo de monitorar os locais de prova com maior movimentação.

A AMC reforça que câmeras de videomonitoramento também ajudarão nos trabalhos com a atuação de técnicos e engenheiros da Central de Mobilidade para Preservação de Vidas no Trânsito. O tempo dos semáforos serão ajustados nos corredores mais movimentados.

A população também pode solicitar o atendimento a ocorrências de trânsito por meio do 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Logística e segurança

> 1.753 municípios

de aplicação

> Cerca de 10 mil locais

de prova

> 10 mil coordenações

de aplicação

> 140 mil salas de prova

> Mais de 500 mil colaboradores

> Cerca de 58 mil atendimentos especializados

> Mais de 78 mil recursos de acessibilidade

> Cerca de 9 milhões de provas impressas

> 18 cadernos de

provas diferentes

> Mais de 300 milhões de páginas impressas

> 65 mil malotes de provas

> 22 mil caixas de materiais administrativos

> 2,5 mil contêineres desmontáveis leves

> 60 carretas transportadoras

> 10,8 mil rotas

de transporte

Fonte: MEC

Ônibus e VLT terão gratuidade no domingo para o exame

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou, nesta sexta-feira, 1º, pelas redes sociais, que nos dias 3 e 10 de novembro, domingos em que ocorrerão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes de Fortaleza terão gratuidade nos ônibus da Capital.

"Todos que possuem carteirinha de estudante terão passe livre garantido das 8h às 20 horas", afirmou o prefeito. Ele acrescentou que a frota será reforçada. Em 2024, 99% dos alunos matriculados na rede estadual de ensino, na 3ª série do ensino médio, farão a prova.

"Com a medida, estamos incentivando a participação e facilitando o acesso aos locais de aplicação do Enem, que é o principal caminho para o ensino superior, sonho de muitos jovens e porta de entrada para múltiplas oportunidades. Desejo uma ótima prova a todos e todas", finaliza o gestor.

Por sua vez, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (CCTM/Metrofor) também informou que, neste fim de semana, as linhas de transporte sobre trilhos terão funcionamento especial devido ao feriado de Finados, no sábado, 2, e ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 3.

Haverá operação especial nas linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana. Metrô e VLTs iniciam o tráfego às 5h30min e encerram por volta das 16h30. O intervalo entre as viagens também sofrem alterações no decorrer do dia. Passageiros das linhas Sul e Nordeste devem consultar a tabela de horários e programar o percurso. Nesta data não haverá operação dos VLTs de Cariri e Sobral.

No domingo, a operação especial para o Enem será gratuita e aberta para todos. Não será necessário estar inscrito no exame para embarcar gratuitamente. As primeiras viagens dos trens ocorrem a partir das 10h30min, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19 horas, permitindo, dessa forma, a utilização do transporte sobre trilhos no percurso da volta.

A operação gratuita ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral. A tabela de horários referentes aos dois dias está disponível no site da Metrofor.