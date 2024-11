Enem 2024 tem 26,6% de faltosos e quase cinco mil eliminados

Foto: Samuel Setubal CANDIDATOS na Uece, campus Itaperi

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, que ocorreu nesse domingo, 3, registrou a presença de 73,4% dos mais de 4,3 milhões de inscritos. Cerca de 26,6% dos candidatos não compareceram ao local de prova.

O dado preliminar foi divulgado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa. Conforme o ministro, a taxa de faltosos foi menor do que a registrada em 2023, quando 28,1% dos inscritos não compareceram ao primeiro dia de prova.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Exame, registrou ainda 4.999 participantes eliminados por não seguirem regras.

Alguns dos motivos que levaram à eliminação de candidatos foi deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais da aplicação, portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido (15h30), utilizar impressos e não atender às orientações dos fiscais.

Outros 689 candidatos tiveram a realização da prova prejudicada ou interrompida por emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água.

Estes candidatos devem verificar se estão aptos a solicitar a reaplicação da prova. O período para a solicitação é de 11 a 15 de novembro e a reaplicação está prevista para ocorrer nos dias 10 e 11 de dezembro.

O ministro afirma que ainda deve receber dados consolidados para saber quem são as pessoas que mais se ausentaram. Ele comemorou o aumento na taxa de inscrição de alunos do último ano do ensino médio de escolas públicas, que chegou a 100% em 14 estados.

No Ceará, 250 mil candidatos eram esperados em 758 locais de prova espalhados por 120 municípios. O Estado foi um dos que teve 100% dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública inscritos na prova.

A prova aplicada no primeiro domingo consistiu em 45 questões de Linguagens, códigos e suas tecnologias, 45 questões de Ciências humanas e suas tecnologias e uma redação.

Em Fortaleza, João Vitor Soares, 18, concluinte do ensino médio, achou a prova difícil, principalmente nas questões de Linguagens. "Agora pretendo descansar e começar a estudar de novo para o segundo dia", afirmou.

Já o treineiro Matheus Arsene, 16, teve mais dificuldade na prova de Ciências humanas. "Foi a primeira vez que fiz a prova. Senti muita dificuldade, sobretudo em geografia e filosofia", disse.

Para o diretor geral do Curso Anglo, Viktor Lemos, a prova de gramática teve um nível intermediário. Já a prova de filosofia teve um nível mais elevado.

"Em geral, foi uma prova bastante abrangente, moderna nas questões de Linguagens, caindo temas como memes e fake news em gramática e texto e também o tema da variação linguística", explica.

Na prova de Ciências humanas, o professor chamou atenção para a falta de questões sobre Brasil Colonial e História Antiga, além da pouca utilização de tabelas, gráficos ou mapas.

As provas de Matemática e Ciências da Natureza serão aplicadas no próximo domingo, dia 10 de novembro. (Colaborou Sofia Herrero/Especial para O POVO)