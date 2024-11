Professores afirmam que tema não era esperado

O tema da redação do Enem 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". A prova incita os estudantes a discorrerem sobre a memória do povo africano no País, a construção da cultura brasileira e o passado escravocrata.

Para o professor de redação Sérgio Paganim, do Curso Anglo, é preciso dimensionar o que ocorreu para existirem esses desafios.

"É um tema que exige um olhar para o passado, mas um olhar para o presente, para as causas, para os efeitos dessa valorização que acontece não a contento", diz.

Felipe Rico, da plataforma Redação Nota 1000, afirma que o tema "não era tão esperado". As apostas estavam mais relacionadas à temática da tecnologia e meio ambiente. "Existia uma expectativa sobre inteligência artificial e quem conhece o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sabe que a chance de abordar um tema como esse, que está em evidência, era muito pouca", explica.

No entanto, por ser um tema amplamente discutido, o professor acredita que os alunos estavam preparados para discorrer sobre ele.

A candidata Luciana Rodrigues, 20, que é uma mulher preta, valorizou a escolha temática, considerando-a relevante no contexto social do Brasil. Para desenvolver o texto, citou elementos como a religião e a capoeira."Achei o tema muito interessante, é uma pauta muito relevante no cenário atual", afirmou. (Colaborou Sofia Herrero/especial para O POVO)