Projetos têm foco em jovens mães e mediação de conflitos

Direcionado a jovens mães de 15 a 21 anos, o Projema irá atuar no fortalecimento de vínculos maternos e paternos através de um acolhimento integral do PreVio com o público. Entre as atividades, estão o acompanhamento pós-parto, com orientações para acompanhamento médico, e o monitoramento para evitar a evasão escolar entre as adolescentes grávidas e jovens mães.

De acordo com Avilton, a adolescência é um momento conturbado psicologicamente, emocionalmente e socialmente. Trabalhar o psicológico nessa fase e, principalmente, no cenário da gestação, é necessário para prevenir possíveis outros caminhos que levem, por exemplo, ao ingresso na violência.

"Talvez ela fique num ambiente de violência por não ter condição de trabalhar porque tem que cuidar dos filhos que teve enquanto estava na adolescência, muitas vezes o genitor vai embora. São diversos fatores que impactam", destaca o coordenador.

As jovens mães serão acompanhadas no projeto, por meio do PreVio, em três fases. A primeira de articulação e mobilização do público; a segunda é do cuidado integral, com duração de três meses, e consiste na realização de 13 encontros com rodas de conversa temáticas, oficina para construção de itens do enxoval e ensaio fotográfico.

Por último, será a fase de acompanhamento pós-parto. Conforme Avilton, cada ciclo contará com a participação de 18 adolescentes e jovens gestantes. A meta é atender 1.512 adolescentes e jovens gestantes de 15 a 21 anos até 2026, contemplando os dez municípios atendidos pelo programa.

Outro projeto é voltado para jovens mediadores de conflitos e tem o objetivo de reduzir o cenário de violência no Estado. As atividades serão voltadas para o público de 18 a 29 anos, inicialmente, em Fortaleza, nos bairros Vicente Pinzón, Curió, Granja Lisboa, Barra do Ceará e Jangurussu.

Segundo Avilton, serão jovens de dentro das comunidades que, por meio de uma bolsa-auxílio, vão trabalhar com a cultura de paz. "Às vezes um conflito, quando não é resolvido, como um bate boca, briga de bar ou trânsito, a gente sabe que pode virar uma coisa muito maior", exemplifica.

Para isso, o projeto busca capacitar os jovens para saber agir diante dos casos que podem ser resolvidos com diálogo. O projeto foi lançado na quarta-feira, 30, na Escola de Socioeducação, em Fortaleza, e contou com a formação de facilitadores para atuarem na capacitação do público