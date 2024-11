Uece ganha centro de excelência tecnológico no Itaperi

Foto: Lorena louise/Especial para O POVO PAULO Bersano, diretor do Centro

O Governo do Estado inaugurou, na tarde dessa segunda-feira, 4, o Complexo de Equipamentos e Laboratórios Multiusuários e Microscopia Avançada da Universidade Estadual do Ceará (Celmma/ Uece). A estrutura está localizada próximo ao Hospital Veterinário da Uece, no Campus do Itaperi, em Fortaleza. A iniciativa, que ocorre por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece), tem investimento de, aproximadamente, R$ 25 milhões.

Os novos equipamentos, advindos da Alemanha, foram adquiridos por meio do Programa de Modernização Tecnológica do Estado do Ceará (Promotec II), gerido pela Secitece. O intuito da implementação é garantir que áreas estratégicas do Estado sejam modernizadas por meio da compra de equipamentos de tecnologia de ponta.

Três dos oito equipamentos disponíveis no Cellma, conforme o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), foram os primeiros a serem instalados na América Latina, são eles: Crossbeam 350, Celldiscoverer e Lightsheet. “Alguns desses equipamentos só existem aqui no Ceará, na América Latina inteira só tem aqui na Uece. Quando você avança na pesquisa, melhora o ensino, melhora a extensão, tudo melhora para o povo cearense”, destacou o chefe do Executivo estadual.

Apesar de estar sediado na Uece, o conjunto de equipamentos multiusuários será utilizado por outras instituições, sejam elas educacionais ou estatais, conforme explica o reitor da Universidade, Hidelbrando Soares. “A ideia do multiusuário é parceria, cooperação. Para fazer a boa ciência precisamos de unidade, de união, e isso já tem acontecido aqui no Ceará. A Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade do Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Federal do Ceará (UFC) são parceiras dessa ação. Universidades nacionais e internacionais também”, destaca.

Hidelbrando cita ainda que empresas públicas como a Embrapa e Petrobras também estão no nicho de instituições que serão beneficiadas com os equipamentos do Celmma. “Este é o objetivo maior de equipamentos como este, ampliar a capilaridade no desenvolvimento de ciência e tecnologia naquilo que interessa, também, ao desenvolvimento do Ceará. É um equipamento que vai nos ajudar na área da saúde, da mineração e, também, na produção de energias renováveis, porque vamos fazer pesquisas aqui que podem atender esse interesse do Estado”, acrescenta.

O acesso aos equipamentos, de acordo com o diretor do Celmma, Paulo Bersano, ocorrerá mediante agendamento prévio. Os estudantes devem marcar a data por meio do site da Uece, cujo endereço está sendo alimentado para melhor atendimento dos alunos.

O complexo tecnológico dispõe de duas salas destinadas às aulas, uma com 21 microscópios e outra com 23. Bersano explica que os demais compartimentos são voltados para pesquisas, uma vez que é nestes locais que começa a “brincadeira científica”.

Bersano menciona que o Crossbeam 350, um dos três dispositivos inéditos, custa cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 6 milhões. Ele destaca que o equipamento é capaz de identificar, por exemplo, quais tipos de metal estão presentes em uma chave e a quantidade de elementos químicos que compõem aquele objeto.

“Se eu pegar uma amostra de solo, com esse equipamento eu sou capaz de quantificar nessa amostra qual mineral tem ali, do ponto de vista estratégico para o Estado ou para o País, isso é importante”, pontua.

No que se refere ao manuseio dos dispositivos tecnológicos, a operação será realizada por meio de operadores treinados, especificamente, para aquele equipamento. Gildas Mbemy, camaronês que reside em Fortaleza há cerca de cinco anos, é um dos técnicos responsáveis pela operação.

Mbemy nasceu na África Central e veio à Capital para fazer o doutorad e o pós-doutorado em Ciências Veterinárias na Uece. Ele explica que tem diploma de graduação e mestrado pela Universidade de Dschang, em Camarões, e fez o processo seletivo para ser operador dos equipamentos.

“Ao todo foram quatro provas: a prova escrita, a prática, apresentação de projeto e avaliação do currículo. A Uece oferece todo o curso”, complementa Mbemy.

Os equipamentos adquiridos pelo Governo do Estado foram:

Crossbeam 350



Celldiscoverer



Lightsheet



Zeiss Axio Imager A2 FL



Zeiss Axioscan Z1



Zeiss Imager Z2 com Metafer



Zeiss Axio Observer 7 com Apotome 2



Zeiss Axio Imager A2

Hospital Universitário deve ser entregue em janeiro, pontua Elmano



Durante a inauguração do Complexo de Equipamentos e Laboratórios Multiusuários e Microscopia Avançada da Universidade Estadual do Ceará (Celmma/ Uece), o governador Elmano de Freitas (PT) citou que o Hospital Universitário da Uece tem previsão de entrega em janeiro de 2025.

“A programação que temos construído com a Secretaria de Saúde (Sesa) e com a Universidade é iniciar as atividades do hospital em janeiro do ano que vem. Nenhum grande hospital que fizemos abrimos com 100%, inauguramos em janeiro e, depois, gradativamente, crescemos o percentual de atendimento à população”, reforçou.

O chefe do Executivo estadual informou que, atualmente, a urbanização do entorno está sendo executada as obras da unidade já foram concluídas.

Questionado acerca da transferência dos pacientes do Hospital Geral Dr. César Cals para o Hospital da Uece, Elmano afirmou que o procedimento ocorrerá de maneira gradual e conversada com a pasta e a unidade hospitalar. “O Hospital Universitário da Uece terá todas as especialidades médicas, portanto, muito além do que é o César Cals hoje. Trazemos para cá (Uece) o know-how que o César Cals tem, garantindo pleno atendimento à população e ampliando a nossa capacidade (da rede pública de saúde) de atender o povo cearense”, finaliza.

As obras do Hospital Universitário da Uece iniciaram em janeiro de 2021. O projeto é executado por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP) e ocupará uma área de, aproximadamente, 78,2 mil metros quadrados.

O prédio disporá de 650 leitos, entre clínicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), segmentados em três torres principais: clínica, cirúrgica e materno-infantil. A unidade será vinculada à estrutura de ensino e pesquisa da Uece, passando a fazer parte da rotina dos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação do Centro de Ciência da Saúde (CCS), através de disciplinas que dependem da prática e vivência hospitalar dos estudantes.