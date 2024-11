Homem é preso suspeito de estuprar mulher no Henrique Jorge

Foto: leitor via WhatsApp PRISÃO ocorreu no Vicente Pinzón

Natan Xavier Marques, de 30 anos, foi preso suspeito de estuprar uma mulher no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada da segunda-feira, 4, quando a vítima, que voltava do trabalho, desembarcou do ônibus e seguia a pé para casa. O homem foi preso no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, por policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (Bptur).

A mulher denunciou ter sido estuprada durante a madrugada da segunda-feira, 4, em Fortaleza. No momento do crime o homem dirigia um veículo modelo Onix de cor branca, nas imediações do bairro Henrique Jorge.

O POVO apurou que a vítima retornava do trabalho durante a madrugada de segunda quando foi abordada pelo motorista, que pediu seu número de telefone. Por não conhecer Natan, a mulher negou o pedido e seguiu o percurso.

Após o primeiro contato, ela teria sido abordada uma segunda vez pelo condutor, que novamente pedia seu número de telefone. Diante de uma nova negativa, Natan teria puxado uma arma de fogo e apontado para o rosto da vítima, mandando que ela entrasse no carro, conforme O POVO apurou.

Assustada, ela acatou a ordem e sentou no banco do passageiro. Dentro do veículo, ele teria revistado o celular da vítima, posto em modo avião e dirigido até o local onde cometeu o crime sexual. Após o ato, ele a entregou os pertences e ordenou que fosse embora, sem olhar para trás.

O POVO teve acesso a imagens de câmeras de segurança que flagraram um veículo Onix de cor branca circulando pela região. O carro possui detalhes preto com vermelho.

Natan já possuía antecedente por crime de importunação sexual contra outra mulher, no bairro Cidade dos Funcionários, também na Capital. O caso anterior ao estupro foi registrado no dia 8 de junho deste ano. Ele também estaria conduzindo um automóvel Prisma e a vítima pilotava uma motocicleta. O homem passou ao lado e deu um tapa na nádega da vítima gritando uma palavra. O caso foi registrado por volta das 21h55min. A vítima registrou Boletim de Ocorrência e reconheceu Natan. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). A Justiça recebeu a denúncia no dia 4 de agosto. As informações estão na denúncia do MPCE obtida pelo O POVO.

Carro foi encontrado no bairro Parque Santa Rosa

O POVO apurou que um carro condizente com a descrição feita pela vítima de estupro foi encontrado durante a manhã dessa terça-feira 5, dentro de uma residência no bairro Parque Santa Rosa, também na Capital. No veículo teriam sido encontrados um telefone, duas facas, preservativos, um pênis de borracha, uma caixa de pistola, além de uma espingarda de pressão.

Polícia investiga o caso

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) estava investigando um caso de estupro ocorrido na madrugada dessa segunda-feira. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza investiga o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza: (85) 3108-2950

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br