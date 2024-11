Papai Noel dos Correios tem meta de atender 9.200 cartas no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2024: Lançamento da campanha Papai Noel dos Correios. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Há 35 anos, a campanha Papai Noel dos Correios vem fazendo a alegria de milhares de crianças no Brasil. No Ceará não é diferente e nessa quarta-feira, 6, começou a campanha, que neste ano, tem como meta disponibilizar cerca de 9.200 cartas para apadrinhamento. A solenidade de lançamento contou com a presença do Papai Noel, dos pequeninos que escreveram as cartas e uma apresentação musical dos alunos do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros.

A campanha tem o objetivo de atender os pedidos de Natal de crianças matriculadas em escolas da rede pública — do 1° ao 5° ano do ensino fundamental, independente da idade — e também atendidas por instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Pedidos feitos por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade e que estejam em situação de vulnerabilidade social, também serão atendidos.

No Ceará, 18 agências estão com cartas disponíveis. Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e Cariri, os municípios que possuem unidades dos Correios e também participam da iniciativa são: Caucaia, Juazeiro do Norte, Beberibe, Maranguape e Lavras da Mangabeira.

Os padrinhos têm até o dia 16 de dezembro para adotar as cartas e entregar os presentes nas agências dos Correios, que em seguida, fará a logística das remessas até os pequenos. Em 2023, pela primeira vez, a campanha atendeu 100% dos pedidos das crianças em todo o País. Foram cerca de 270 mil cartinhas.

Ao O POVO, o economista e assessor institucional da Federação do Comércio do Estado do Ceará (Fecomércio), Vicente Ferrer, conta que a Federação tem apadrinhado um “número razoável de crianças e cartinhas” todos os anos.

“No sentido de fazer com que essa campanha seja cada vez mais um sucesso e que atenda aquelas crianças que esperam no Natal receber uma lembrancinha do Papai Noel”, compartilha.

Ainda segundo ele, a expectativa é “dobrar a contribuição do ano passado”. “[Estamos] tentando mobilizar um número maior de pessoas, principalmente aquelas que trabalham nos sistemas Fecomércio, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio) e no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC)”.

Com um brilho no olhar, o pequeno Aquiles, de 6 anos, conta que na cartinha ao Papai Noel, pediu “um carrinho de controle remoto” e que está ansioso para conhecer o bom velhinho.

Animada, a pequena Maria Clara, de 10 anos, conta que o “evento está muito massa”. A garotinha afirma que seu sonho é receber uma bicicleta. “Se eu não pudesse ganhar uma bicicleta, eu pedi um dinossauro ao meu irmão, que é autista. Ele ama dinossauros”, compartilha com um sorriso no rosto.

O superintendente estadual dos Correios, Kleber Andrade, conta que a ação se iniciou quando “um funcionário recebia as cartinhas [das crianças] e não sabia para onde encaminhar”. Desde então, a campanha ganhou essa proporção nacional.

Como se tornar um padrinho?

Para se tornar padrinho, basta acessar o Blog da Campanha e seguir as instruções indicadas. Também é possível encontrar cartinhas físicas nas principais agências. A entrega deve ser feita de forma presencial. Confira a lista de agências disponíveis:

Fortaleza

Agência Central de Fortaleza | rua Senador Alencar, 38, Centro.



Agência Barão de Studart | av. Barão de Studart,1864, Aldeota.



Agência Alencarina | av. Oliveira Paiva, 2800, Cambeba.



Agência Montese | av. Professor Gomes de Matos, 798, Montese.



Agência Parangaba | av. João Pessoa, 7189, Parangaba.



Agência Iguatemi | av. Washington Soares, 85, 115A, Edson Queiroz.



Agência Aldeota | rua Maria Tomásia, 683, Aldeota.



Agência Henrique Jorge | rua Vitória, 926, Henrique Jorge.



Agência Maraponga | rua Francisco Glicério, 290, Maraponga.



Agência João XXIII | av. Augusto dos Anjos, 489, Parangaba.



Agência Bezerra de Menezes | av. Bezerra de Menezes, 2071, São Gerardo.



Agência Mozart Lucena | av. Mozart Pinheiro de Lucena, 1580, Vila Velha.



Agência José Bonifácio | av. Aguanambi, 674, José Bonifácio.

RMF e Cariri:

Agência Beberibe | rua Monsenhor Dourado, 222. Beberibe (CE)



Agência Caucaia | rua Coronel Correia, 1499, Centro. Caucaia (CE)



Agência Juazeiro do Norte | rua Conceição, 354, Centro. Juazeiro do Norte (CE)



Agência Lavras da Mangabeira | rua Xavier Ângelo, 2. Lavras da Mangabeira (CE)



Agência Maranguape | rua Coronel Manuel Paula, 157, Centro. Maranguape (CE)

