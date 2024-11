Programa Capacita Pet Ceará fará qualificação gratuita para promoção do bem-estar animal

Foto: João Filho Tavares Aula Inaugural do projeto Capacita Pet Ceará, no Palácio da Abolição, reúne políticos e defensores da causa animal (Foto: Joao Filho Tavares O Povo)

Com o objetivo de contribuir, gratuitamente, com a qualificação de profissionais e entusiastas da causa animal e fortalecer o desenvolvimento de ações e projetos vinculados à área foi lançado, nessa quarta-feira, 6, o programa Capacita Pet Ceará. O evento, realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), além de políticos, representantes da sociedade civil e defensores da causa animal.

O programa é destinado a defensores dos animais, profissionais e estudantes de Medicina Veterinária, gestores de abrigos e colaboradores de clínicas veterinárias.

A programação do Capacita Pet Ceará está prevista para ser desenvolvida ao longo de seis meses, período em que serão formadas 100 turmas de 25 alunos, sendo 98 presenciais, distribuídas por diferentes regiões do Ceará. A expectativa é formar 2.500 pessoas até o fim do programa, fortalecendo a rede de proteção animal no Estado.

Os encontros terão a duração de quatro horas. Durante as aulas, serão abordados conteúdos específicos em uma linguagem acessível, voltada tanto para o público especializado quanto para voluntários e demais interessados na causa animal.

O governador Elmano de Freitas destacou o programa como resultado de um avanço das políticas públicas de proteção animal que estão sendo desenvolvidas no Estado. “Nós temos uma secretaria, temos clínicas cadastradas que atendem gratuitamente às pessoas que têm seus animais e não podem pagar um veterinário; distribuímos coleiras; carros móveis fazendo atendimentos à população. Agora vamos para um processo de educação, de capacitação das pessoas”, pontua.

A importância da iniciativa para atender às demandas referentes à temática da proteção animal, que segue crescendo no País, foi ressaltada pelo diretor da Fundação Demócrito Rocha (FDR), Marcos Tardin. Para ele, o Capacita Pet Ceará é um programa inovador que vem com o objetivo de aprimorar a relação da sociedade com a pauta ambiental.

“É um trabalho que tem tudo para ser marcante, referencial, não só aqui para o Estado, mas para o Brasil. Com certeza, uma iniciativa como esse curso dá uma contribuição muito forte para essa relação da sociedade com os animais, de qualificar essa relação. Para a gente ter uma relação mais harmoniosa, respeitosa e cuidadosa com a sociedade como um todo”, celebra.

Quatro eixos temáticos serão abordados

Durante as aulas, os participantes receberão orientações práticas e teóricas divididas em quatro eixos temáticos: legislação vigente sobre defesa dos animais; política pública de proteção animal no Ceará; procedimentos básicos de resgate e, por fim, reabilitação e trabalho voluntário na proteção animal, com temas relacionados a cuidados específicos, treinamentos necessários e gestão de atividades voluntárias.

O secretário da Proteção Animal do Ceará, David Rattacaso, também enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento de políticas públicas ligadas à proteção animal.

“A gente não tem a pretensão de ensinar somente de cima para baixo como é que se faz a proteção animal, até porque essa proteção já existia. Mas é ensinar e aprender. É inaugurar um diálogo para que a proteção e o bem-estar animal, quer seja feita por servidores públicos, quer seja feita pela sociedade civil, seja feita da forma mais correta e sustentável possível”, explica.