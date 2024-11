Com 53 homicídios registrados, Itarema é o município mais violento do ano no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Divisa entre áreas urbana e rural no município de Itarema.

Itarema, no Litoral Oeste do Estado, é o município mais violento do ano no Ceará até o momento. De janeiro a outubro, foram registrados 53 assassinatos no município, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Isso significa uma taxa de 123,37 homicídios por 100 mil habitantes; a população de Itarema foi estimada em 42.957 pessoas, conforme o Censo 2022.



Esse índice é mais de quatro vezes a taxa de Fortaleza no período, que foi de 28,78 homicídios por 100 mil — a Capital tem 2.428.708 habitantes, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 699 homicídios de janeiro a outubro de 2024, conforme a SSPDS.



Com isso, 2024 já é o ano com o maior número de assassinatos em Itarema desde 2009, primeiro ano da base de dados de criminalidade disponibilizada pela SSPDS. Os altos índices de homicídios em Itarema são diretamente influenciados pela disputa entre facções criminosas existente na região.

No município, agem as facções Comando Vermelho (CV), Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária, esta última aliada do Primeiro Comando da Capital (PCC). A situação se agravou a partir do segundo semestre de 2023, quando um racha na GDE resultou na debandada de vários de seus integrantes para a Massa.



Conforme o inquérito policial (IP) nº 326-04/2024 — que resultou na prisão, em outubro último, de Francisco Erbenildo Coelho, o “Menor Bixim”, de 33 anos, apontado como “conselheiro” da GDE em Itarema —, o “primeiro da linha de comando do tráfico de drogas em Itarema e integrante da facção GDE”, Antônio Gleilson Freitas, conhecido como NK, foi assassinado, em 5 de setembro de 2023, em Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.



“Em razão desta morte, a guerra se materializou na cidade de Itarema com a execução de LINHARES BARBOSA DE SOUSA v. LINHARES, integrante da GDE, fato ocorrido dia 07/09, pela manhã, na localidade de Torrões”, consta no inquérito instaurado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).



“Como dito, após a morte de LINHARES, observou-se um ‘racha’ dentro da GDE em Itarema/CE, o que se confirmou com o informativo veiculado em 09 de setembro de 2023, no qual alguns integrantes afirmam não mais integrarem a GDE e incentivam os demais que ainda integram a migrarem ao PCC a fim de não serem ‘oprimidos pelo pilantra do BIXIM’”.



Nesse informativo ("salve") é afirmado ainda que Francisco Erbenildo “preferiu matar um irmão de camisa (facção) para querer comer a área que todos sabem que não era dele” (Sic).

Como O POVO mostrou em novembro de 2023, outro marco do racha na GDE de Itarema ocorreu em agosto daquele ano, quando a morte de Jangledson de Oliveira, conhecido como “Nem da Gerusa”, foi decretada pela GDE.

Um salve da facção afirma que Jangledson “comprou” uma região de Itarema de um outro integrante da facção, mesmo essa área estando sendo reivindicada por um outro faccionado.

“COM ISSO FOMOS ENGANADOS AONDE JÁ TINHAM PLANOS DE TOMAR O RESTO DA ÁREA” (Sic), afirmou o salve da GDE.

“UMA DESSAS CONSEQUÊNCIAS FOI MORTE DE IRMÃOS DENTRO DA ÁREA AONDE O NEM E CEARÁ TRAMOU CONTRA VIDA DE IRMÃOS E DESDE ENTÃO SE DECLAROU CONTRA NOSSA ORGANIZAÇÃO” (Sic). Jangledson está na lista de Mais Procurados da SSPDS.



O IP 326-04/2024 cita matéria de O POVO de novembro de 2023 que mostrava que os homicídios haviam crescido 46,6% naquele ano no município. Em todo o ano passado, 28 assassinatos foram registrados em Itarema, conforme a SSPDS, incluindo uma chacina que deixou quatro mortos em 30 de outubro — matança motivada pela disputa entre GDE e CV.

Um dos interesses das facções no município é por conta de seu litoral. Depoimento de uma testemunha, datado de 2022, mas citado no IP da Draco, indica que somente um traficante teria cerca de quatro barcos que abasteceriam o Porto dos Barcos. Com essa movimentação, ele enviava R$ 60 mil semanais a um chefe da facção em Fortaleza.



Municípios com maiores taxas de homicídios no Ceará em 2024 de janeiro a outubro

Município Homicídios Taxa de homicídios por 100 mil habitantes Itarema 53 123,3791931 Groaíras 13 119,1567369 Miraima 15 105,6635672 Forquilha 23 95,14747859 Amontada 39 92,51352121 General Sampaio 6 89,1000891 Tejuçuoca 14 81,61361782 Itaiçaba 6 79,61783439 Guaiúba 19 78,10894142 Ibaretama 9 75,27601204

Municípios com mais homicídios no Ceará em números absolutos