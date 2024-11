25 mil tablets serão entregues a alunos da rede estadual de ensino da Grande Fortaleza

Foto: Casa Civil/Governo do Ceará ELMANO de Freitas entregou tablets em solenidade no Estádio Cazuzão em Caucaia

Alunos do 1ª e 2ª ano do ensino médio da rede pública estadual da Região Metropolitana de Fortaleza receberão 25.787 tablets. Os equipamentos, que serão entregues pelo Governo do Ceará, contemplarão escolas situadas nos municípios de Caucaia, Aquiraz, Eusébio, Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba, que integram a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede 1).

De acordo com a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc), o objetivo é promover a inclusão digital dos estudantes e ampliar as possibilidades de aprendizado.

O evento de entrega aconteceu no Ginásio Cazuzão, em Caucaia, e contou com as presenças do governador Elmano de Freitas (PT) e da secretária da Educação, Eliana Estrela, além do atual prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB).

De acordo com Elmano, além de uma ferramenta para o aprendizado, os dispositivos também serão benéficos para o desenvolvimento pessoal dos alunos. “Eles têm agora uma oportunidade real de inclusão digital, com um tablet que vem com chip e conectividade, o que permite que pesquisem, interajam e até construam amizades”, diz.

A secretária de Educação, Eliana Estrela, ressalta que a entrega é oportuna para o período de férias. “Esses equipamentos vão para a casa dos alunos, oferecendo ferramentas que estimulam a criatividade, a inovação e a tecnologia, além de ajudar a aprofundar seus estudos. As férias também fazem parte do processo”, disse a gestora.

A aluna Laysla Oliveira da Silva, de 16 anos, é estudante do 2º ano do curso de Administração na EEEP Professor Antônio Valmir da Silva, em Caucaia. Ela explica que os equipamentos serão de grande ajuda no próximo ano, quando ela fará o Enem para tentar uma vaga na universidade.

“Como estudo em uma escola de tempo integral, valorizo muito o aproveitamento do tempo. Planejo começar a me preparar já no início do ano, em janeiro, para o Enem de 2025. Com o tablet, será mais fácil acessar conteúdos e organizar meus estudos”, comenta.

Diretor da Escola Indígena Tapeba Capoeira, em Caucaia, Ernandes Alves Dantas explica que os tablets serão uma ferramenta de apoio aos professores. A unidade atualmente conta com 420 alunos.

“O professor pode utilizá-los em sala de aula, explorando plataformas digitais que ajudam no processo de aprendizagem. Nossa escola possui um laboratório de informática, mas o número de computadores é limitado. Com os tablets, esse acesso vai melhorar significativamente”, explica.

Esta é a terceira entrega de tablets para alunos do ensino médio da rede estadual. A primeira aconteceu em Fortaleza, no Centro de Eventos, no dia 3 de outubro, beneficiando 52.123 estudantes. A segunda foi realizada no Cariri, em 13 de outubro, na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, contemplando 33.353 alunos.

Conforme o Governo do Estado, ao todo foram adquiridos 228.676 tablets para estudantes do 1° e 2° ano do ensino médio de todo o Ceará. O investimento foi de R$ 100 milhões. De acordo com a Seduc, a entrega dos demais equipamentos continuará e as datas serão divulgadas em breve.

Diálogo com novos gestores municipais

Na ocasião, o governador também falou sobre a colaboração com os governos municipais, responsáveis pelas escolas de ensino fundamental, tendo em vista as transições administrativas. Elmano destacou que, em 2023, 85% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental no Ceará já sabiam ler e escrever, uma meta que o Brasil pretende atingir até 2030.

“Isso é fruto do nosso regime de colaboração, e queremos continuar a fortalecer essa parceria. Nossa meta é que, no futuro, toda a rede básica de educação seja de tempo integral, e estamos incentivando os municípios a avançarem nesse modelo”, disse.

Ao ser questionado sobre como está deixando a Educação de Caucaia e sobre a preparação para a transição de governo, o prefeito Vitor Valim afirmou que todos os processos estão sendo conduzidos com transparência.

“Publiquei no Diário Oficial e no site da Prefeitura todos os atos da transição, para que nada fique em dúvida. Um governo precisa ser transparente, ainda mais numa transição. Mesmo deixando a vida pública, quero que Caucaia continue a crescer”, disse o prefeito.