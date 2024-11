Estudantes terão ônibus, metrô e VLT gratuitos no segundo dia de prova

Foto: Samuel Setubal OS ÔNIBUS em Fortaleza serão gratuitos no segundo dia de provas do Enem

No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo, 10, Ceará terá operação de metrô e VLTs gratuita e aberta para todos. Em Fortaleza, estudantes terão gratuidade nos ônibus com apresentação da carteira de estudante.

Seguindo o término da aplicação, os estudantes poderão conferir a correção do gabarito gratuitamente.

A iniciativa é uma parceria entre o Grupo de Comunicação O POVO e o Sistema Farias Brito, apresentando comentários e correções de professores da organização educacional a partir das 19 horas (horário de Brasília).

O POVO será responsável por transmitir a correção do gabarito no segundo dia de provas do Enem, por meio do Facebook e YouTube.

A correção do gabarito acontecerá a partir das 19 horas, com a presença dos professores Fabrício Maia (matemática), Antonino Fontenelle (química), Artur Henrique (física) e João Karllos (biologia).

No primeiro dia de aplicação das provas, no último domingo, 3, 78,5% dos 250.388 inscritos no Estado compareceram ao certame. Do total de inscritos, 113 mil são concluintes da rede pública de ensino.

Quem perdeu o primeiro dia de aplicação ainda poderá fazer o teste hoje.

Assim como no primeiro domingo, a operação especial de metrô e VLTs para o Enem 2024 ocorre nas linhas Sul, Oeste, Nordeste, VLT Cariri e VLT Sobral.

As primeiras viagens dos trens ocorrem a partir das 10h30, duas horas antes do início das provas. A circulação do metrô e VLTs segue até depois das 19h, possibilitando a utilização do transporte sobre trilhos no percurso de volta.

Não será necessário estar inscrito no Enem para garantir o embarque gratuito. Será possível embarcar com bicicleta durante todo o funcionamento.

É importante que os passageiros consultem as tabelas de domingo e verifiquem o horário exato de partida dos trens.

Em Fortaleza, os estudantes terão gratuidade nos ônibus. Todos que possuem carteirinha de estudante terão passe livre garantido das 8h às 20 horas, conforme a Prefeitura.

Os testes de ciências da natureza e matemática serão aplicados. A organização segue o horário de Brasília, com os portões sendo abertos às 12h e fechando às 13h. As provas começam a ser entregues às 13h30 e se encerram às 18h30 (meia hora mais cedo em relação ao primeiro domingo).