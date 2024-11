MEC estuda volta de certificação do ensino médio pelo Enem para maiores de 18 anos

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 10-11-2024: Fim do segundo dia de provas do Enem 2024, na Unifor. Na foto, os amigos Jefferson Soares e Cauã Ezequiel, concludentes do Ensino Médio. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

O Ministério da Educação (MEC) estuda voltar a utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para certificar a conclusão do ensino médio para estudantes maiores de 18 anos a partir da edição de 2025. Declaração foi dada durante divulgação de balanço do segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na noite desse domingo, 10.

Outra medida estudada pelo MEC é a convergência do Enem com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Dessa forma, o Enem deve substituir a prova do Saeb para alunos do terceiro ano do ensino médio. "Vamos abrir um pouco mais essa discussão com as redes, mas é um passo que nós queremos dar para ter mais eficiência já em 2025”, anunciou Camilo.

Segundo o ministério, a ideia não é substituir o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas permitir que o Enem também possa conferir a certificação. O ministro afirmou que "a ideia é manter o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), mas permitir que o jovem também tenha a possibilidade de usar o Enem para o certificar", explicou.

"Claro que o Inep vai se debruçar sobre ela e apresentar a melhor proposta. O objetivo disso é que (o Enem) garante o acesso maior aos jovens, o maior número de locais de aplicação de prova, porque o Enem tem um número de locais muito maior", afirmou.

Segundo Manuel Palácios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a demanda "traz a possibilidade de discutir o fortalecimento do Enem como um exame que, além de proporcionar o acesso à educação superior, seja um instrumento de certificação do ensino médio e de avaliação das redes de educação básica".

"Vamos nos dedicar a este estudo, com todo o afinco, para desenhar essa proposta e discutir com todo o país porque trata-se da colocação do Enem numa posição que, de fato, o consagra como grande avaliador de desempenhos”, afirmou o presidente do Inep.

Enem 2024: balanço nacional

Conforme balanço apresentado pelo Inep, a taxa de abstenção nacional no segundo dia foi de 30,6%. No segundo dia, 69,4% fizeram as provas. O que representa um aumento em relação ao Enem 2023, quando 68% dos inscritos compareceram.

O prazo para solicitar a reaplicação, por meio da Página do Participante, será de 11 a 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Os gabaritos e os Cadernos de Questões oficiais do Enem 2024 serão disponibilizados na próxima semana. A divulgação, que seria no dia 20 de novembro, será antecipada. Entrega final dos resultados individuais será no dia 13 de janeiro de 2025.

No segundo dia, 1.925 participantes foram eliminados. As principais razões foram portar equipamentos eletrônicos e deixar o local de prova portando com o caderno de questões dos 30 minutos finais de aplicação, ausentar-se antes do horário permitido (15h30min), utilizar impressos e registrar ou divulgar imagem da prova.

Foram 1.037 ocorrências no segundo dia, o que inclui emergências médicas, interrupções temporárias de energia elétrica e problemas com abastecimento de água.