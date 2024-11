Morre o Coronel Gondim, da Polícia Militar do Ceará, aos 74 anos

Foto: Acervo O POVO Coronel Horácio Gondim, da Polícia Militar

Morreu ontem, 9, o coronel Francisco Horácio Marques Gondim, aos 74 anos, da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Ele deixou dois filhos e esposa. De acordo com um familiar, que pediu para se identificar, ele enfrentava uma luta contra o câncer e teve complicações no fígado, rim e pulmões.

O PM ingressou na Corporação em 22 de janeiro de 1973 Crédito: Montagem/O POVO

Nascido em Tauá, a cerca de 342 km de Fortaleza, no Sertão dos Inhamuns, Francisco Gondim chegou a ser candidato ao governo do Ceará, em 2006, pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC).

Também foi chefe, na década de 1980, do Comando de Operações Especiais (COE), extinto grupo de elite da PM cearense.

A PMCE também se pronunciou e publicou uma nota. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição."

"O PM ingressou na corporação em 22 de janeiro de 1973 e, ao longo dos anos, desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense. Atualmente, o militar encontrava-se na reserva remunerada", diz o comunicado.

O velório acontece a partir das 15 horas, na Funerária Ternura (Rua Padre Valdevino, 2255). Já o sepultamento será no Cemitério São João Batista (Rua Padre Mororó, S/N) neste domingo, 10, às 10h30min.