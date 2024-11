Infecção grave mata padre Aílton Costa, pároco de Nossa Senhora Aparecida

Foto: Divulgação/Arquidiocese de Fortaleza PADRE AÍLTON Costa será sepultado em Cascavel

O padre da Arquidiocese de Fortaleza, Ailton Costa e Silva, 46, faleceu ontem, 10/11, vítima de um quadro de infecção grave. O reverendo estava desde 2018 à frente da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Vicente Pinzón, local onde foi velado.

O falecimento foi confirmado pela Arquidiocese da Capital que lamentou a morte de padre Ailton em seu site oficial e nas redes sociais. Porém, não detalhou o que seria "a infecção grave" e qual a causa a doença que levou o religioso a se hospitalizar com urgência.

De acordo com informações da organização católica, o padre deu entrada no hospital Unimed na última sexta-feira, 8/11, onde foi submetido a uma "cirurgia de emergência" e precisou ser entubado no sábado.

Antes de se tornar pároco de Nossa Senhora Aparecida, padre Ailton foi vigário nas paróquias de Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, e Santo Antônio Planalto Pici, no Henrique Jorge. E foi vice-reitor do Seminário Propedêutico Dom Aloísio Lorscheider.

Em seu último trabalho, antes de assumir o Vicente Pinzón, foi pároco na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Canindé.

Em nota, a Arquidiocese se solidarizou com os familiares e paroquianos. "A morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?", diz a passagem de 1 Coríntios 15,55, citada na nota.

As despedidas do padre Aílton começaram ontem, em velório realizado na igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida.

Hoje, 11/11, às 8 horas, acontece a missa exequial na igreja Matriz de Cascavel - cidade onde Aílton iniciou a caminhada religiosa. O rito será comandado pelo arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Ao final da missa será concluído o sepultamento do reverendo, no cemitério São José, em Cascavel.