Casal morre atropelado a caminho da igreja em Caucaia

Foto: REPRODUÇÃO Cleiton Alves e Dalvinha Alves morreram no atropelamento em Caucaia. O filho do casal, de sete anos (ao centro, imagem borrada), ficou ferido em estado grave

Uma família foi atropelada por um carro desgovernado quando estava a caminho de uma igreja no bairro Capuan, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, na noite deste domingo, 10. O caso aconteceu na avenida Professora Letícia Marques Cavalcante, próximo ao templo religioso. O casal, identificado como Cleiton Alves e Dalvinha Alves, morreu na hora. O filho deles, um menino de sete anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade de saúde. A criança estava sendo levada nos braços do pai no momento do acidente.

O POVO apurou, junto a um administrador da Assembleia de Deus Templo Central Capuan, que a criança teria sofrido uma fratura no fêmur, escoriações e quadro de hemorragia interna. Na manhã dessa segunda-feira, 11, já estaria acordada, consciente, e conversando com os familiares que o acompanham na unidade hospitalar.

Após o ocorrido, o motorista, um homem de 51 anos, foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito e, em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o condutor, que dirigia um Ford Ka, foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado de 0,92 mg/L, sendo constatada a embriaguez ao volante .A prisão foi realizada com os agentes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

O homem foi enquadrado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que "trata de homicídio culposo praticado na direção de um veículo automotor". O crime prevê pena de detenção de dois a quatro anos e suspensão ou proibição de obter a habilitação para dirigir.

No fim desta manhã foi divulgada a informação que a criança deverá ser transferida para outra unidade hospitalar, onde deverá ser submetida a uma cirurgia - não foi indicada qual. Os familiares não quiseram informar onde a criança está e para onde será transferida.

Família estava a caminho da igreja quando foi atingida por carro desgovernado. Motorista apresentava sinais de embriaguez, segundo testemunhas Crédito: Reprodução/Redes sociais

Em postagem divulgada nas redes sociais, a Assembleia de Deus Templo Central Capuan lamentou a morte do casal, que frequentava a igreja.

“Irmão Cleiton, servo de Deus obreiro zeloso, sempre dedicado a servir e cuidar da igreja e da família, e irmã Dalvinha, professora da EBD, com carinho ensinava os pequenos, um casal dedicado à obra do Senhor”, diz a publicação.

O velório do casal ocorre até as 10 horas de amanhã na Congregação Assembleia de Deus Templo Central Capuan, localizada na rua Salgadeira, 96. O sepultamento ocorre hoje, 12, às 10h30min, no Memorial Sol Poente.

