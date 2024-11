Com 9 homicídios, Caucaia teve em outubro mês menos violento em dois anos

Nove homicídios foram registrados em Caucaia no último mês de outubro, conforme as estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgadas na última terça-feira, 5. É a menor marca registrada no município nos últimos 27 meses. Desde junho de 2022, quando cinco Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) ocorreram em Caucaia, um mês não havia tido tão poucos homicídios — os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

O resultado contribuiu para que a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) apresentasse o mês de outubro menos violento desde 2010. No mês passado, aconteceram 49 homicídios nos 18 municípios que compõem a RMF, o que representou uma redução de 39,5% em relação aos 81 assassinatos registrados em outubro de 2023.



Caucaia é o município mais violento da Grande Fortaleza, respondendo por 29,62% dos CVLIs registrados neste ano na região. Somente neste ano, de janeiro a outubro, 213 homicídios ocorreram em Caucaia, o que significa uma média de 1,55 homicídios a cada dois dias — toda a RMF, registrou no período 719 CVLIs.



Apesar da melhora em outubro, Caucaia segue registrando aumento em relação a 2023. Nos 10 primeiros meses do ano passado, 182 CVLIs foram computados no município, ou seja, houve um aumento, neste ano, de 17,03%.



Além disso, este mês de novembro começou violento no município. Dados da SSPDS mostram que, até o último sábado, 9, seis homicídios foram registrados neste mês em Caucaia. Entre os casos está um achado de cadáver no dia 2 de novembro na faixa de areia da Praia do Icaraí. A vítima, que não teve a identidade divulgada, foi encontrada decapitada e com os braços e as pernas amarrados por uma corda. As investigações seguem em andamento para identificar suspeitos do crime.



Como O POVO mostrou na edição da última sexta-feira, 8, Caucaia tem o segundo maior número absoluto de CVLIs registrados nos dez primeiros meses deste ano. Os 213 assassinatos registrados no município só são menores apenas que os indicadores de Fortaleza, que, no período, computou 699 homicídios. Levando em consideração a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, Caucaia aparece na 17ª posição entre os 184 municípios cearenses, com uma taxa de 59,88 homicídios por 100 mil habitantes.



São os 10 homicídios com maior número absoluto de homicídios no Estado entre janeiro e outubro: Fortaleza (699), Caucaia (213), Maracanaú (138), Sobral (98), Maranguape (69), Itapipoca (69), Juazeiro do Norte (69), Itarema (53), Amontada (39) e Crato (37).

Já em relação à taxa de homicídios por 100 mil habitantes, estão nas dez 10 primeiras posições: Itarema (124,04), Groaíras (119,15), Miraíma (105,66), Forquilha (95,14), Amontada (92,51), General Sampaio (89,10), Tejuçuoca (81,61), Itaiçaba ( 79,61), Guaiúba (78,45) e Ibaretama (75,27).