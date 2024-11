Projeto Mapear aponta que Ceará tem 498 pontos em BRs com risco de exploração sexual infantojuvenil

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Bahia Polícia Rodoviária Federal (PRF) em fiscalização em estrada

O Ceará registrou 498 pontos em rodovias federais considerados de risco para exploração sexual de crianças e adolescentes. O dado é resultado da 10ª edição do Projeto Mapear, realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a organização Childhood Brasil, divulgado no dia 31 de outubro.

A PRF mapeou 17.687 pontos vulneráveis em rodovias federais no Brasil, um aumento de 83,2% em relação a 2021-2022, que registrou 9.653 pontos. Na mesma época o Ceará identificou 299 pontos vulneráveis, um aumento de 66%. Segundo a PRF, esse crescimento se deve ao aprimoramento no monitoramento das estradas.

O levantamento, que abrange o biênio 2023-2024, apontou Fortaleza como o município cearense com o maior número de pontos vulneráveis, com 56 locais identificados.

Histórico dos pontos vulneráveis a crimes sexuais infantojuvenis em BRs no Ceará

2023 - 2024: 498 pontos

2021 - 2022: 299 pontos

2019 - 2020: 132 pontos

2017 - 2018: 179 pontos

Em todo o território nacional, é a BR-116, que começa em Fortaleza e termina no Rio Grande do Sul, a rodovia com o maior número de pontos vulneráveis. Foi analisado que a estrada conta com um total de 2.398 pontos identificados. Destes, 256 estão localizados no Ceará.

Saindo da Capital, a BR-116 percorre os municípios cearenses de Eusébio, Aquiraz, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Morada Nova, Russas, Limoeiro do Norte, Tabuleiro do Norte, São João do Jaguaribe, Alto Santo, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Icó, Baixio, Lavras da Mangabeira e Ipaumirim.

Depois de cortar um pequeno trecho na Paraíba, na cidade de Cachoeira dos Índios, ela retorna ao mapa do Ceará e ainda passa por Barro, Milagres, Abaiara, Brejo Santo, Porteiras, Jati. O último ponto no território cearense é o município de Penaforte, na divisa com Pernambuco, no município de Salgueiro. Sua extensão no Ceará é de 544,5 km.

Além de Fortaleza, o 10º Projeto Mapear destaca Chorozinho, a 69 km da Capital (Região Metropolitana), com 44 pontos vulneráveis a crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Já Icó, a 383 km de Fortaleza, apresentou 31 pontos. Ambos os municípios são cortados pela BR-116.

A BR-222, que liga Fortaleza ao estado do Pará, também apresentou 125 pontos vulneráveis dentro do Ceará. Já a BR-020, que começa em Brasília e termina em Fortaleza, registrou 55 pontos vulneráveis.

Exploração sexual nas BRs: como pontos mais vulneráveis são identificados

De acordo com o inspetor Werisleyk Matias, da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, os pontos vulneráveis são determinados pelo número de estabelecimentos comerciais, periculosidade da área, presença de crianças e ocorrências anteriores de exploração ou aliciamento. Com essas informações, é feito um cruzamento de dados para identificar os pontos com maior incidência, classificando-os como críticos, de alto ou baixo risco.

No Ceará, os postos de combustíveis, bares e pontos de alimentação à beira das estradas são os estabelecimentos comerciais com maior risco de ocorrência de crimes de abuso sexual infantil. “São locais que reúnem muitas pessoas, especialmente durante a noite. Mas não é comum ver crianças nesses locais nesse horário, principalmente se forem vistas em bares. Então, isso acende um alerta para a PRF e deve ser também um alerta para a população”, comenta Werisleyk Matias.

Unicef cobra ação integrada para atender vítimas e combater exploradores

Segundo Corinne Sciortino, oficial de proteção à criança contra violências do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), é essencial uma atuação integrada entre Conselhos Tutelares, serviços de assistência social, sistema de Justiça, polícias e outros atores para garantir atendimento rápido e eficaz às vítimas e combater as redes de exploração.

“Para a prevenção, intensificar campanhas nas estradas para conscientizar sobre a gravidade da exploração sexual infantil e suas consequências. Também é crucial que trabalhadores e usuários das rodovias saibam como denunciar os casos”, disse.

Os Conselhos Tutelares dos três municípios com maior incidência foram contatados. O Conselho Tutelar de Chorozinho informou que atua na prevenção e combate à exploração sexual infantil no município e no distrito de Triângulo, cortado pela BR-116. “Realizamos essa missão por meio de parcerias com escolas e associações locais, promovendo campanhas e programas direcionados”, declarou.

O Conselho Tutelar de Icó declarou que não tinha conhecimento dos números de pontos supostamente vulneráveis. "Tão provável que ainda não chegou até o órgão situações envolvendo crianças e adolescentes destes pontos". Também destacou que realiza ações de orientação aos pais ou responsáveis.

Já a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), que orienta os Conselhos Tutelares de Fortaleza, informou que não realiza ações de prevenção em rodovias.

Ao O POVO, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) informou que atua na prevenção e enfrentamento da exploração sexual infantil. Em cooperação com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, recebe e monitora denúncias do Disque 100.

“A violência contra crianças e adolescentes representa o maior número de denúncias. Essa é uma problemática social, que deve ser tratada nos âmbitos de prevenção e combate em diversas esferas”, disse a pasta.

Cenário nacional de pontos vulneráveis nas rodovias federais

Conforme o levantamento do 10º Projeto Mapear, o Nordeste é a região com mais pontos vulneráveis, com 6.532 identificados. Na sequência estão as regiões Sudeste, com 5.041, Sul, com 2.474, Centro-Oeste, com 2.210, e Norte, com 1.430.

A cartilha também aponta as unidades da federação com mais vulnerabilidade. Apesar do Nordeste liderar entre as regiões, é Minas Gerais, no Sudeste, o Estado com maior número de pontos vulneráveis, com 3.581 ocorrências. Seguido pelo Piauí, com 2.496, e Santa Catarina, com 1.333.

A Polícia Rodoviária Federal ressalta que qualquer situação suspeita de abuso sexual infantil pode ser denunciada pelo Disque 100 ou pelo telefone 191 (PRF).