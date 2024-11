Operação da PF rastreia tráfico de drogas e lavagem no Ceará e em mais três estados

Foto: Polícia Federal OPERAÇÃO foi desencadeada pela PF em quatro estados; dinheiro foi apreendido

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nessa terça-feira, 12, a Operação Rebote para investigar um esquema envolvendo tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e São Paulo.

Conforme as investigações, os suspeitos movimentaram cerca de R$ 77 milhões em operações financeiras irregulares e em aquisição de bens. De acordo com a PF, a composição do patrimônio dos suspeitos estaria ligada ao uso de recursos ilícitos.

Pelo menos duas pessoas foram presas: um homem em Recife (PE), por tráfico de drogas; outro em Juazeiro do Norte (CE), por porte ilegal de arma de fogo. A identidade dos presos não foi divulgada.

Operação Rebote: 13 dos 28 mandados de busca e apreensão cumpridos no Ceará

A operação tem como alvo os supostos líderes da organização criminosa. A maioria dos 28 mandados de busca e apreensão (BAs) expedidos pela Justiça Federal, foram cumpridos em endereços no Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, no região do Cariri.

No Ceará(*)

- Juazeiro do Norte: 13 ordens de busca e apreensão (BAs)

(*) Além de 1 prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo

Em Pernambuco(**)

- Recife: 5 BAs

- Caruaru: 5 BAs

- Paranatama: 1 BA

- Bonito: 1 BA

(**) Mais 1 ordem de prisão preventiva em Recife, por tráfico de drogas

Na Paraíba

- Conde: 1 BA

Em São Paulo

- Capital: 2 BAs

Operação Rebote: PF monitorava traficante do Cariri, que foi morto em Recife

O início da investigação teria sido a partir do monitoramento de um traficante de drogas cearense, que atuava na região do Cariri, conhecido como "Beto da Mídia". No decorrer do trabalho policial, o investigado foi executado na cidade de Recife (PE), em abril de 2023, em frente a uma academia, o que expandiu o cenário observado pelos agentes federais.

Após a execução do traficante, foi identificado que o controle das atividades criminosas havia sido transferido para novos envolvidos, que se tornaram os alvos do inquérito.

Na manhã de terça-feira, os agentes federais apreenderam veículos, celulares, computadores, dinheiro em espécie e documentos. As imagens divulgadas pela PF mostram vários bolos de cédulas, de valores diversos, guardadas tanto em cofres como em caixas de papelão e gavetas.

Em nota, a Polícia Federal detalha que também está previsto o sequestro de postos de combustíveis, que são controlados pelos traficantes, e a apreensão de novos bens e valores ligados ao grupo criminoso.



Os investigados foram autuados por tráfico de drogas. O crime, previsto na Lei 11.343/2006, pode levar a uma pena de até 15 anos de prisão.

Quem era o cearense morto em 2023, em Recife, que estava sendo monitorado pela PF

Polícia Federal ampliou as investigações após a morte de Beto da Mídia Crédito: Reprodução / Redes sociais

João Batista de Oliveira Ramos, conhecido como "Beto da Mídia", de 35 anos, era um empresário cearense suspeito de chefiar o tráfico de drogas na região do Cariri. Em abril de 2023, ele foi morto a tiros na saída de uma academia, em Boa Viagem, na zona sul de Recife. No momento do crime, ele estava acompanhado da esposa. A mulher não foi atingida.

Em março de 2024, dez meses depois do homicídio, um fotógrafo de 34 anos foi preso, em Jaboatão dos Guararapes, acusado de ter sido o autor dos disparos. Sua identificação teria sido possível, à época, por imagens de câmeras de segurança. A identidade do suspeito não chegou a ser divulgada e ele não teria envolvimento anterior com crimes.

Natural de Juazeiro do Norte, Beto da Mídia era proprietário de postos de combustíveis em Recife, Caruaru e Jacumã, em Pernambuco. Ele também comandava revendedoras de veículos em Juazeiro, Caruaru e Petrolina. Sua conta no Instagram, ainda ativada, usa ícones na biografia indicando alguns dos estabelecimentos. Numa descrição feita pela Polícia, Beto manteria "relações conflituosas" em suas atividades.

O empresário era monitorado pela Polícia Federal, suspeito de integrar uma facção criminosa atuante em São Paulo, além de chefiar o tráfico de drogas na região do Cariri.

De acordo com a Polícia, o homem respondia a crimes como porte ilegal de arma e a agiotagem, além de tráfico de drogas. Em 2008, Beto da Mídia teria sido preso durante a Operação Cariri sem Drogas, que investigava uma quadrilha que atuava na distribuição de drogas vindas da Colômbia.



Mais de 125 policiais federais participam de operação Crédito: Polícia Federal Composição do patrimônio financeiro dos suspeito estaria ligada a recursos ilícitos Crédito: Polícia Federal De acordo com investigações, os suspeitos teriam movimentado mais de R$77 milhões Crédito: Polícia Federal Operação Rebote apreende carros e bens de valores ligados aos suspeitos Crédito: Polícia Federal Operação Rebote está sendo cumprida em quatro estados Crédito: Polícia Federal Polícia Federal apreende bens de valores ligados ao grupo criminoso Crédito: Polícia Federal Polícia Federal apreende carros durante Operação Rebote Crédito: Polícia Federal Operação Rebote investiga crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas Crédito: Polícia Federal Polícia apreende dinheiro durante Operação Rebote Crédito: Polícia Federal

Ao todo, mais de 125 policiais federais participam da operação, incluindo equipes de grupos táticos de pronta intervenção. O objetivo é assegurar o cumprimento dos mandados e garantir a segurança das ações.

Atualizada às 13h15min