Projeto certifica 400 multiplicadores para formar técnicos em energias renováveis

Foto: Samuel Setubal CERIMÔNIA ocorreu na unidade do Senai na Barra do Ceará

Quatrocentos multiplicadores que concluíram o primeiro ciclo de formação do Projeto H-TEC foram certificados pelo Governo do Estado. A cerimônia de conclusão foi realizada nessa terça-feira, 12, em Fortaleza. O projeto visa capacitar profissionais para o setor de energias renováveis. Os multiplicadores formados na primeira fase atuarão na formação de novos técnicos, fortalecendo o setor no Ceará e no Nordeste.

Os multiplicadores devem atuar nos seis polos do Projeto H-TEC: Fortaleza, Quixeramobim, Mauriti, Juazeiro do Norte, São Gonçalo do Amarante e Sobral. O projeto tem uma abordagem prática e teórica e abrange temas como hidrogênio verde, distribuição de energia, energia eólica, energia solar e segurança no trabalho.

A cerimônia de certificação dos concluintes do primeiro ciclo de formação foi realizada na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no bairro Barra do Ceará. Participaram do evento o governador Elmano de Freitas (PT) e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Na ocasião, Elmano destacou o potencial do Ceará no setor de energias renováveis: “O Ceará, com mais de 1.900 km de linhas de transmissão e projetos como o Porto do Pecém e o hidrogênio verde, demanda uma grande quantidade de profissionais qualificados. Precisamos de pessoas preparadas para preencher as vagas de trabalho que já estão surgindo e continuar crescendo no Estado”.

As aulas para os novos técnicos começaram no último dia 16 de outubro. Um total de 1.800 estudantes participarão da primeira fase do curso, com conclusão prevista para junho de 2025. O Governo do Estado prevê que, até 2026, sete novos laboratórios sejam inaugurados, beneficiando um total de 11.550 alunos pelo H-TEC.

Ricardo Cavalcante destacou o potencial do Ceará e do Nordeste para atender à crescente demanda global por energias renováveis.

"A combinação de energias onshore e offshore no Nordeste pode suprir duas vezes o consumo energético da Europa, o que atrai interesse mundial, especialmente de empresas europeias", afirmou.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 12-11-2024: Governo certifica jovens que concluíram o primeiro ciclo de formação de multiplicadores do Projeto H-TEC. A cerimônia no Senai da Barra do Ceará, com a presença do governador Elmano de Freitas e o Presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, Sandra Monteiro, reforçou a importância da educação na formação de profissionais qualificados e da inclusão de mulheres nesse processo.

"Cada um (multiplicadores) deve pensar em seu papel como cidadão e nas oportunidades que a educação oferece para o seu futuro, seja no empreendedorismo ou na construção de um Ceará mais inovador e forte", concluiu.

Capacitações do H-TEC

Os concludentes do primeiro ciclo participaram da capacitação de 360 horas/aula, entre março e setembro. Na primeira fase, o H-TEC visa capacitar até 1.050 multiplicadores. Até dezembro, o restante dos multiplicadores será certificado. O Governo do Estado deve investir R$ 34 milhões ao longo de quatro anos.

As aulas do projeto foram ministradas pelas instituições parceiras: Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Estadual do Ceará (Uece); Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab); Instituto Federal do Ceará (IFCE) e Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

Entre as formandas está Victória Mouchrek, técnica em eletromecânica e estudante de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Ceará (UFC). Ela destaca a importância da qualificação para sua trajetória profissional.

"Comecei minha carreira na indústria e decidi me qualificar ainda mais. Esse projeto me proporciona a oportunidade de ensinar e, ao mesmo tempo, fortalecer a presença feminina em uma área dominada por homens", afirma.

Ela também ressalta o impacto do projeto na região de São Gonçalo do Amarante, onde há grande demanda por profissionais qualificados, devido à proximidade com o Porto do Pecém.

Já Ana Paula Aquino Benigno, doutora em Ciências Marinhas Tropicais e professora no IFCE, destaca ainda o impacto positivo do curso em pessoas de diferentes idades e formações, desde estudantes de ensino médio até profissionais com pós-graduação.

Ana Paula Aquino Benigno, doutora em Ciências Marinhas Tropicais e professora do IFCE Crédito: Samuel Setubal

"O projeto representa uma oportunidade de qualificação que vai além do meu crescimento pessoal. Ele permite que eu compartilhe com meus alunos as transformações energéticas que estão por vir e como podemos aproveitar as energias renováveis no nosso Estado", explicou.





