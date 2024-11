Natal de Luz será aberto dia 22 de novembro na Praça do Ferreira; Centro terá reforço na segurança

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 13.11-2024: Presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante no Lançamento do Ceará Natal de Luz na CDL (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Com o tema “Natal da Cearensidade”, a 28º edição do Natal de Luz homenageia o cartunista cearense Hermínio (Mino) Castelo Branco, e conta pela primeira vez com a presença do padre Fábio de Melo. A abertura oficial ocorre no dia 22 de novembro, às 17 horas, na Praça do Ferreira. Evento deste ano terá reforço na segurança do Centro, com 158 policiais, e desconto de 15% para quem for utilizar o serviço de transporte do TopBus.

O lançamento foi nessa quarta-feira, 13, na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, e contou com a apresentação das crianças que participam do coral Natal de Luz. Solenidade contou com a presença do presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante; do presidente do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, Valdemir Rolim; do titular da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez; do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Klênio Savyo e de outros titulares das forças de segurança do Estado.

Na programação de abertura, no dia 22, a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) fará uma apresentação musical em conjunto com personagens da encenação teatral, na Praça do Ferreira. Crianças e adultos poderão visitar a Casa do Papai Noel, que funcionará de 27 de novembro até 23 de dezembro, das 9 às 21 horas.

Elementos decorativos estarão presentes em toda a Cidade, com objetivo de ressaltar a temática. O assunto traz referências locais como a xilogravura de cordel, além de ícones como a jangada e o caju.

De acordo com o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, além do show com padre Fábio de Melo, o Papai Noel chegará de jangada, representando a cearensidade. “Estamos esperando um público de 60 mil pessoas”, afirma.

Assis destacou a Campanha pelo Verde, que realiza a troca de garrafas plásticas por mudas de plantas. A iniciativa começou em 2007, com o objetivo de plantar 1 milhão de árvores até 2017, feito que ocorreu três anos antes, em 2014.

“Vamos distribuir esse ano 140 mil mudas. As pessoas podem levar não só garrafas pet, como também quilos de alimento. Vamos contribuir com o Programa Ceará Sem Fome, do Governo do Estado”, finaliza.

TopBus terá 15% de desconto até 27 de dezembro



Ao O POVO, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), Dimas Barreira, informou que haverá parceria com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

“Teremos atuação no Centro com duas frentes: o transporte coletivo regular; existe uma preparação especial da Etufor com o Sindiônibus para isso. E também vai haver um monitoramento, para qualquer necessidade de atuação mais rápida, especialmente no meio do dia”.

Segundo Dimas, outro destaque este ano é o desconto de 15% na utilização do TopBus, serviço de transporte compartilhado que funciona em Fortaleza. “Teremos o cupom de desconto CENTROTOP, que ficará ativo a partir desta quinta-feira, 14, e fornecerá 15% de desconto”.

O cupom poderá ser utilizado até o dia 27 de dezembro por usuários que realizarem viagens com embarque ou desembarque na região do Centro da Cidade. Os limites são as avenidas Dom Manoel, Duque de Caxias, do Imperador.

Além disso, pedidos coletivos também poderão ser usados pelos clientes. “Muita gente não tem o hábito de utilizar os pedidos coletivos no aplicativo. Pode ser solicitado até 13 passageiros em um único pedido", explica Dimas.

Usuários que adicionarem um passageiro pagarão 50% do valor de tabela. Sendo assim, ao invés de pagar R$ 4,00 reais, será cobrado apenas R$ 2,00. O benefício fica disponível dentro das áreas delimitadas, até o período estabelecido.

Plano de segurança Natal de Luz

Ao O POVO, o coronel e coordenador-geral de operações da PMCE, Kilderlan, explica que o plano de segurança para o Natal de Luz irá atuar com diversas modalidades de policiamento. Conforme ele, Centro terá o dobro de policiais do período normal, somando 158 agentes.

“Será feito o policiamento a pé, com diversas duplas pelo Centro. Com motocicletas, que possuem uma maior flexibilidade de patrulhamento e percorrem as ruas”. Também será feito o policiamento com bicicletas, que segundo o coronel, possui uma flexibilidade ainda maior.

Além disso, o monitoramento de vídeo em tempo real será utilizado pelas equipes de inteligência que estarão “tentando se antecipar contra ações delituosas” e informarão às equipes de campo.





