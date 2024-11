Padres denunciam uso do nomes deles em golpes para extorquir dinheiro de fiéis

Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ALERTA foi emitido por um dos padres

Padres da região dos Sertões de Crateús, no Ceará, denunciam um esquema de golpes em que criminosos se passam por sacerdotes para pedir dinheiro ou informações de fiéis. Paróquias de municípios como Novo Oriente, Independência e Ararendá já registraram casos.

Por meio de mensagens pelas redes sociais, os criminosos fingem ser os padres e fazem divulgações de rifas falsas e solicitam transferências via PIX. Em outros casos, conforme os padres, os golpistas pedem informações pessoais de autoridades locais.

De acordo com padre Denilson Pereira Furtado, da Paróquia Senhora Sant'Ana, do município de Independência, a 306 km de Fortaleza, os golpes foram percebidos no sábado passado, 9. Por meio do WhatsApp, os golpistas ofereceram a venda de rifas falsas em nome da Paróquia.

“Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo que haviam recebido uma mensagem minha, mas que eu estaria usando um número diferente. Fiquei assustado, pois não estamos promovendo nenhuma rifa beneficente ou campanha em prol da Paróquia neste momento”, relatou padre Denilson.

Golpes financeiros e virtuais são aplicados contra fieis da região dos Sertões de Crateús Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

Segundo o padre, as mensagens ofertavam a venda de cartelas no valor de R$ 20, prometendo prêmios como dinheiro e até smartphones. No conteúdo, eles utilizavam um tom de urgência e até citações bíblicas para dar credibilidade ao pedido.

“Alertei a população para ter cuidado e não comprar essas rifas, pois quando promovemos algo oficialmente na paróquia, reunimos o conselho paroquial, anunciamos nas missas e distribuímos cartelas carimbadas para que tudo seja transparente”, explica padre Denilson. Segundo o padre, algumas pessoas chegaram a comprar os supostos pontos da rifa e perderam dinheiro no golpe.

O mesmo número de contato também tentou aplicar golpes no município de Novo Oriente, a 397 km de Fortaleza. O caso foi registrado na última terça-feira, 12. Se passando pelo padre Adriano Cândido de Oliveira, da Paróquia São Francisco de Assis, os golpistas contataram fiéis do município solicitando contatos de autoridades locais.

“Eles pedem com um tom de piedade para que as pessoas indiquem nomes de pessoas ligadas ao poder público. Teve até uma mensagem que mencionava secretários e vereadores. No final, eles assinavam com "Atenciosamente, padre Adriano”, comenta o sacerdote.

Conforme os padres, há registros de que o golpe também foi detectado contra fiéis do município de Ararendá, a 335 km da Capital, onde se localiza a Paróquia São Vicente de Paulo.

Golpes financeiros e virtuais são aplicados contra fieis da região dos Sertões de Crateús Crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução

Os religiosos da Diocese emitiram comunicado nas redes sociais orientando os fiéis a ignorar as mensagens. A orientação é que confirmem diretamente com as paróquias antes de atender a qualquer solicitação financeira em nome dos padres. Conforme os padres, Boletins de Ocorrência notificando os golpes foram registrados nas delegacias dos respectivos municípios.

A Polícia Civil do Ceará informou, através de nota, que "apura as circunstâncias de crimes de estelionatos registrados em municípios da região Norte do Estado", destacando as cidades de Independência e Novo Oriente. "A PCCE orienta que outras possíveis vítimas registrem o caso em uma unidade policial mais próxima ou por meio da Delegacia Eletrônica (Deletron), no site https://www.delegaciaeletronica.ce.gov.br, em qualquer hora do dia ou da noite. A Deletron atende todo o Ceará. Os casos seguem sendo apurados".