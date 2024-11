Jangurussu é o bairro mais populoso de Fortaleza, com mais de 70 mil moradores

Foto: AURÉLIO ALVES Bairro Jangurussu é o mais populoso de Fortaleza, com mais de 70 mil moradores

O bairro Jangurussu, em Fortaleza, é o mais populoso da Capital. A região reúne 70.651 moradores, conforme dados do Censo Demográfico 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 14.

Em sequência, a Barra do Ceará é o segundo bairro com maior número de residentes de Fortaleza, com 63.477 pessoas. Ela é seguida pela Granja Lisboa (63.420), Mondubim (62.440) e Passaré (54.870). Dos 121 bairros da Capital, os mais populosos são localizados nas extremidades do território, distantes da região central da cidade.

O Jangurussu tem população maior do que 162 municípios do Estado. Ou seja, tem mais habitantes do que 89% dos 182 cidades cearenses.

Bairros de Fortaleza com maior quantidade de residentes

Jangurussu: 70.651



Barra do Ceará: 63.477



Granja Lisboa: 63.420



Mondubim: 62.440



Passaré: 54.870



Prefeito José Walter: 53.455



Vila Velha: 52.881



Vicente Pinzón: 46.151



Siqueira: 45.494



Messejana: 43.205

Já o bairro com a menor população da capital é o De Lourdes, com 2.310. Moura Brasil (3.029), Praia de Iracema (3.033) e Sabiaguaba (3.466) também estão entre os que tem menos residentes.

Bairros de Fortaleza com menor quantidade de residentes

Parque Araxá: 6.100



Parque Manibura: 5.938



Bom Futuro: 5.260



Salinas: 4.837



Couto Fernandes: 4.645



Praia do Futuro I: 4.329



Sabiaguaba: 3.466



Praia de Iracema: 3.033



Moura Brasil: 3.029



De Lourdes: 2.310

Censo 2022: 87% da população brasileira vive em áreas urbanas

No cenário nacional, censo revela que do total de 203,1 milhões de pessoas que vivem no país, 177,5 milhões (87,4%) residiam em áreas urbanas, enquanto 25,6 milhões (12,6%) estavam em áreas rurais. 87,4% da população residem em áreas urbanas.

Em 2010, o grau de urbanização foi de 84,4%. Ou seja, houve aumento de 16,6 milhões de pessoas morando em áreas urbanas.

A região com menor percentual de população urbana foi o Nordeste, com 77,64%. Os maiores percentuais de população urbana foram observados nas regiões Sudeste (94,44%) e Centro-Oeste (91,35%), seguidas das regiões Sul (88,24%) e Norte (78,47%).

Segundo o levantamento, Rio de Janeiro (RJ) continha oito dos 10 bairros mais populosos do país em 2022, sendo Campo Grande o líder, com 352.356 habitantes.

"Nas áreas urbanas, a população passou a crescer no ritmo de 0,82% ao ano, enquanto nas áreas rurais, retomou o ritmo de perda de mais de 1%, chegando a -1,28% em 2022”, explica o explica o analista da divulgação, Felipe Leitão.

Segundo ele, "a divulgação com a divisão de áreas urbanas e rurais orientada pela morfologia urbana e pela funcionalidade das ocupações é uma novidade em relação aos dados do Censo 2022".

