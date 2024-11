Advogado ficou paraplégico quando competia na CE-040

Emerson Damasceno, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará (OAB-Ceará), teve sua vida transformada por um acidente esportivo em 2014.

"Eu estava treinando para uma competição de triatlo, na CE-040. Naquela época, assim como ainda hoje, não havia uma área específica para os atletas. Em uma rotatória, eu precisei desviar para a pista para evitar um outro veículo que havia parado no acostamento. Nesse momento, um outro carro me atropelou", descreve.

Após o acidente, Emerson ficou paraplégico. Desde então, o advogado passou a lutar pelos direitos das pessoas com deficiência e pela segurança no trânsito. Após dois anos, com o auxílio de uma handbike [bicicleta movida com as mãos] ele retornou ao esporte. "Precisamos de grandes distâncias para treinar e é essencial ter áreas seguras e bem sinalizadas. Isso é crucial para evitar acidentes graves, que podem causar até a morte", aponta.