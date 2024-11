Irmãs mortas a tiros no Carlito Pamplona

Foto: FERNANDA BARROS FACHADA do DHPP, no bairro José Bonifácio

Duas mulheres foram mortas a tiros em um curto intervalo de tempo no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. O primeiro crime aconteceu durante a noite de quinta-feira, 14, enquanto o segundo foi registrado já durante a madrugada desta sexta-feira, 15.

Moradores do bairro afirmaram que as vítimas eram irmãs. Elas foram identificadas até o momento apenas como Vanessa e Vitória. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as mulheres ainda não tiveram suas identidades confirmadas oficialmente.

Em nota, a SSPDS informou que as forças de segurança tentam capturar o suspeito do duplo homicídio. A 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. (Lucas Barbosa)