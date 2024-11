Guardas municipais usam balas de borracha e spray de pimenta contra banhistas

Foto: AURÉLIO ALVES Movimentação na ponte velha, do Poço da Draga

Ambulantes e banhistas da praia do Poço da Draga, no bairro Praia de Iracema, reclamaram de uma ação da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) na Ponte Velha neste domingo, 17. Eles relatam que agentes da GMF utilizaram balas de borracha e spray de pimenta para dispersar frequentadores da ponte.

Devido às condições estruturais precárias, a Ponte Velha, também conhecida como Ponte Metálica, foi isolada com tapumes em agosto de 2023. No entanto, diversos banhistas continuam subindo no local para pular no mar. Os tapumes teriam sido retirados pela população.

Uma ambulante que trabalha no local, Isabel Pereira Alves, conta que os agentes chegaram por volta de 15h20min para expulsar os frequentadores da ponte. Pouco depois, as pessoas voltaram a subir na estrutura e os agentes teriam voltado atirando contra a população.

“Tem um pessoal que realmente é teimoso, mas não precisava eles fazerem o que eles fizeram. Tenho uma filha de oito anos, tive que sair correndo com ela nos braços”, relatou Isabel. Ela conta que clientes da barraca que fica ao lado da ponte também precisaram correr.

Isabel relata ainda que ela e outro ambulante da praia foram até os agentes reclamar da ação e foram chamados de “vagabundos” e “atrevidos”.

Vídeo: denúncia de ação truculenta da Guarda Municipal na Ponte Velha

Ponte voltou a lotar após dispersão da Guarda



A ação dispersou os frequentadores por pouco tempo. “Não chegaram nem na esquina e a ponte lotou de novo. Para eles interditarem essa praia, eles tem que botar um guarda direto, o dia todo, pelo menos durante o dia”, diz Isabel.

Críticas à guarda e demora em reforma

O estudante de Direito Elielton Viana, 23, criticou a ação da Guarda e a demora na restauração da ponte. “Isso aqui é para ser um polo de lazer tanto para quem vem de fora quanto para as pessoas que moram aqui na comunidade. Chegaram de uma forma muito truculenta, não tiveram uma conversa, já tacando bala de borracha”, afirma.

Elielton afirma que a ação afetou não só as pessoas que estavam burlando a interdição da ponte, mas também quem estava na faixa de areia mais próxima.

Posicionamento da Guarda Municipal de Fortaleza

O POVO procurou a Guarda Municipal de Fortaleza, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado quando a demanda for respondida.



Número de banhistas aumentou na Ponte Velha

“O povo aqui se multiplicou. Depois que interditou, agora foi que lotou mesmo”, relatou o comerciante José Pires de Lima, conhecido como Teixeira, sobre a movimentação na Ponte Velha.

“Tinha uma placa e tudo, mas eles (frequentadores) tiraram e começaram a ir. Mas a prefeitura não disse mais nada não, eles invadiram mesmo”, relata Teixeira.

O POVO visitou o local na tarde deste domingo, 17, e presenciou diversos jovens pulando do local, além da lotação. O acesso é possível por conta de um arrombamento no tapume e das grades quebradas.

Com informações da repórter Révinna Nobre