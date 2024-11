Uece: candidatos chegam em caravana para dia de vestibular

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 17-11-2024: Movimentação antes da prova, no local e entorno no vestibular da Uece - 1ª fase de 2025.1, para 42.968 candidatos inscritos no Campus Itaperi. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Mesmo após o fechamento dos portões para a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), um amontoado de pessoas ainda estava na entrada do campus da instituição no bairro Itaperi. Na manhã de ontem, professores acompanhavam os alunos na realização das provas. Dentre eles, estavam professoras vindas com uma caravana de 160 estudantes de Caucaia, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Alexandra Rosa, 53, era uma das professoras da caravana da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Profa. Iraci Pereira de Alcântara.

A professora conta que foram cedidos três ônibus escolares pela Prefeitura de Caucaia para levar e trazer os alunos da prova. Todos os anos, a escola leva os alunos tanto ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como à Uece. "Estamos com 98% a 100% de frequência", ressaltou.

Alunos acompanhados no Atendimento Educacional Especializado (AEE), como Pedro Miguel Barros, 18, foram conduzidos até a porta da prova. O estudante pretende cursar Filosofia.

"Ele tem um QI alto. É muito inteligente. Fez o Enem, primeiro e segundo dia. Tudo tranquilo", comentou Fananda Chaves, 28, docente de Língua Portuguesa da escola de Miguel. Ela também destacou o bom desempenho do aluno em simulados.

Dos quase 42 mil inscritos, 14.396 não são de Fortaleza. Os locais de prova são distribuídos por todo o Estado, mas acontece dos estudantes da Região Metropolitana prestarem em Fortaleza.

Dois estudantes da EEMTI Profa. Iraci Pereira de Alcântara foram impedidos de fazer a prova. Francisco Pietro, de 16 anos, e Israel Silva, de 18, entraram na sala, mas só portavam fotocópias da identidade, algo vedado no edital. Eles tiveram que aguardar na frente da Universidade o término do exame.

Os estudantes tiveram das 9 às 13 horas para resolverem 85 questões de múltipla escolha de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e Linguagens e Códigos.

São 2.850 vagas ofertadas para o semestre 2025.1. Destas, 1.274 são para os cursos de Fortaleza e 1.576 para os campi do interior.

A segunda fase será realizada nos dias 15 e 16 de dezembro, com três provas de conteúdo específico, de acordo com o curso pretendido, e uma redação. (Com informações do repórter Gabriel Gago)