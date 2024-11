Em 35 minutos, Viçosa do Ceará tem duplo homicídio e tentativa de chacina

Foto: Divulgação/SSPDS FACHADA da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará

O município de Viçosa do Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, a 349,92 km de Fortaleza, de perfil considerado pacato e poucos homicídios registrados em 2024 — mas com o histórico da maior chacina deste ano, ocorrida em junho — voltou a ter uma noite violenta neste domingo, 17.

Dois crimes graves, um duplo homicídio e uma tentativa de chacina, foram registrados no curto intervalo de 35 minutos. Os crimes ocorreram, respectivamente, na zona rural e na sede do município.



Às 19h55min, um homem, 33 anos, e uma mulher, de 26, foram vítimas de um duplo homicídio na localidade Sítio Araticum, na zona rural. Eles foram mortos a tiros.

Pouco depois, às 20h30min, a Polícia voltou a ser acionada para nova ocorrência: uma tentativa de chacina em um bar no bairro Santa Cecília. Um homem de 28 anos morreu e outras três pessoas saíram também baleadas.

Não há informação, ainda, se as duas ocorrências teriam relação. Tampouco se sabe a motivação dos dois casos. Até o momento, nenhuma prisão foi divulgada oficialmente pelos dois crimes.

Morte de casal tem características de execução

O POVO apurou que o casal morto no Sítio Araticum, identificado como Auriel da Conceição dos Santos, de 33 anos, e Mycaele Rodrigues Carvalho, de 26, foi baleado e veio a óbito ainda no local do crime. As duas vítimas foram atingidas com disparos na cabeça, característica de crime de execução.

O homem morto em um bar no bairro Santa Cecília era João Paulo Batista Miranda, de 28 anos, natural de Fortaleza. O POVO apurou, com fontes policiais, que em 2022 ele já havia sido lesionado a tiros, mas não conseguiu mais detalhes sobre a situação dessa ocorrência antiga.

As três pessoas atingidas a tiros no estabelecimento, localizado na rua Manoel Luis da Silva, foram socorridas no Hospital Municipal de Viçosa. Não foi divulgada informação sobre o estado de saúde de cada uma.

Dois suspeitos desse caso do bairro Santa Cecília foram vistos fugindo numa moto, segundo testemunhas.

As equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para as duas ocorrências. A noite foi agitada pela suspeita que os casos pudessem ter algum elo, o que ainda não se confirmou.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu informes distintos sobre as duas ocorrências, destacando a presença dos policiais e peritos no local e a coleta de indícios. As investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará.

Cinco meses atrás, cidade teve a maior chacina do Ceará desde 2020

No dia 20 de junho deste ano, Viçosa do Ceará registrou a maior chacina do Estado desde 2020. Conforme informações policiais oficiais à época do fato, uma briga entre facções teria motivado a execução de oito pessoas em uma praça, no Centro da cidade.

Sete pessoas morreram ainda no local. A oitava vítima, um pizzaiolo, morreu no dia seguinte. Um homem também foi baleado, mas sobreviveu.

As vítimas, três mulheres e cinco homens, bebiam em frente à praça da Igreja da Matriz de Viçosa, quando os suspeitos chegaram em carros e motos e os abordaram.

Antes de serem atingidas pelos disparos, as vítimas foram rendidas e colocadas com as mãos atrás da cabeça. Em seguida, o grupo disparou contra as nove pessoas.

O principal alvo do ataque seria uma mulher, identificada como Ana Caroline de Sousa Rocha, de 23 anos. Ela tinha passagem pela Polícia, suspeita de envolvimento em um homicídio e também por porte de drogas e armas.

Na época, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), classificou como “inaceitável" o caso de violência ocorrido.

Perfil não violento: Viçosa teve cinco meses sem homicídio registrado em 2024

Entre janeiro e outubro de 2024, Viçosa do Ceará registrou 14 crimes violentos letais intencionais, 12 deles envolvendo o uso de armas de fogo. As vítimas foram nove homens e cinco mulheres, com idades entre 18 e 71 anos.

O perfil do município, considerado calmo em relação à violência por homicídios, se confirma. Os meses de março, maio, julho, setembro e outubro não tiveram registros de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), segundo a SSPDS.

Até 12 de novembro, nenhum caso estava computado neste mês nos dados abertos da pasta, disponibilizados em site oficial do Governo. A última morte havia sido em agosto.

O mês de junho foi o mais violento registrado este ano na região. Além das oito vítimas da chacina na praça da Igreja Matriz do município, ocorrida no dia 20, um homem de 26 anos também foi morto a tiros no dia 5 do mesmo mês.

Mortes em Viçosa em 2024 (de janeiro até 12/novembro):

31/1 - Homem, 30 anos, morto por arma de fogo

1º/2 - Homem, 33 anos, por arma de fogo

20/2 - Homem, 38 anos, vítima de arma branca

15/4 - Mulher, 26 anos, por arma de fogo

5/6 - Homem, 26 anos, por arma de fogo

20/6 - Homem, 22 anos, arma de fogo

20/6 - Mulher, 23 anos, arma de fogo

20/6 - Homem, 21 anos, arma de fogo

20/6 - Homem, 26 anos, arma de fogo

20/6 - Homem, 18 anos, arma de fogo

20/6 - Mulher, 16 anos, arma de fogo

20/6 - Mulher, 25 anos, arma de fogo

20/6 - Homem, 24 anos, arma de fogo

31/8 - Mulher, 71 anos, vítima de arma branca

