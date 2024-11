Programa visa promover autonomia financeira de vítimas de violência doméstica

Foto: José de Wagner/Divulgação Governo do Estado O Governo do Estado lançou nesta segunda-feira, 18 de novembro de 2024, o Projeto Empodera

A independência financeira é um dos elementos que podem prevenir a violência de gênero ou ajudar a mulher a sair do contexto de violência. Com essa perspectiva, o Governo do Estado lançou um programa para capacitar mulheres para a criação de empreendimentos com direito a uma bolsa de R$ 400 por sete meses.

A meta do projeto Empodera, realizado por meio do Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PReVio), é atender 920 mulheres em 10 municípios até 2016.

Além da bolsa, que será vinculada à frequência no projeto, as mulheres selecionadas terão direito ao Capital Semente ao final da capacitação, no valor de R$ 2.000,00, para darem início aos próprios negócios.

O projeto é direcionado a mulheres de 18 a 55 anos em situação de violência doméstica e familiar que residem em territórios vulneráveis e têm acompanhamento da Rede estadual especializada de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência.

Gabriela Freitas, gerente do projeto Empodera, frisa que as mulheres nessa situação, muitas vezes, passaram por situações de isolamento. "Então, a gente acredita que a economia solidária é uma forma de geração de renda para elas, mas também gerando um fator de progressão, já que elas vão atuar coletivamente", explica.

São priorizadas mulheres que possuem Medida Protetiva de Urgência expedida e/ou solicitada. Os municípios abrangidos são Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Itapipoca, Sobral, Quixadá, Iguatu, Juazeiro do Norte e Crato.

A triagem das beneficiadas será feita junto às Casas da Mulher Brasileira, Municipal e Cearense, Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Grupo de Apoio às Vítimas de Violência (GAVV) e Redes Municipais de atendimentos especializado.

"O Empodera vem para que essas mulheres possam ter uma vida plena, justa, digna. A partir daí, com a devida capacitação, possa se qualificar e ter o apoio necessário para encerrar esse ciclo de violência. Não é só uma questão de vontade, mas sim de oportunidade. E o Empodera dá essa oportunidade para essas mulheres", afirmou a vice-governadora Jade Romero.

Conforme Gabriela Freitas, há o entendimento de que a violência contra as mulheres é uma questão multicausal. Não é apenas um fator que resulta em uma situação de violência. O projeto Empodera é dividido em três fases: o Fortalecimento Emocional, o Empoderamento Econômico e a Incubadora.

No primeiro momento, as mulheres acessarão informações e também irão refletir sobre autoimagem, gênero, direitos humanos, saúde mental e trabalho.

Na sequência, as beneficiadas passam por formação voltada para o letramento digital, os aspectos financeiros de negócios alinhados à economia solidária e a elaboração de um Plano de Empreendimento Solidário.

O último período tem como objetivo a implementação dos empreendimentos solidários, sob orientação e consultoria técnica.

"Elas vão continuar dentro do projeto já com o negócio delas funcionando. Então, isso significa que elas vão ter para quem tirar dúvidas, para quem perguntar por que não está dando certo. 'Coloquei esse preço mas acho que não estou conseguindo ter lucro'. Mesmo com o empreendimento delas funcionando, elas têm o respaldo do Estado para dar orientação técnica", completa.