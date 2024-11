PF investiga funcionários suspeitos de fraudes em agência de Fortaleza

Foto: Divulgação/PF Foto de apoio ilustrativo: as fraudes em operações financeiras teriam resultado em mais de R$900 mil em prejuízos

A Polícia Federal (PF) cumpriu nessa terça-feira, 19, seis mandados de busca e apreensão em Fortaleza e quatro na cidade de Redenção, no estado do Pará. A ofensiva faz parte da Operação Internus, que investiga comandos fraudulentos envolvendo transações financeiras como pix, saques e pagamentos de boletos.

A PF teve acesso a documentos que apontaram para a ocorrência de mais de cinco mil comandos suspeitos, autorizadas manualmente no sistema interno da instituição, sem a presença física dos clientes. As operações foram autorizadas utilizando as credenciais de um funcionário lotado em agência de Fortaleza.

As fraudes teriam acontecido entre junho de 2022 e janeiro de 2023, utilizando dados de quase 3 mil clientes. Segundo a polícia, as operações resultaram em mais de R$ 900 mil em prejuízos.

Leia mais Atropelamento deixa várias crianças feridas na China

Sobre o assunto Atropelamento deixa várias crianças feridas na China

A operação também investiga a atuação de outras pessoas, identificadas após a análise de imagens de videomonitoramento, todos suspeitos de envolvimento nas fraudes. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, peculato e inserção de dados falsos em sistema de informações.

Os suspeitos podem ainda responder por outras implicações penais verificadas no decorrer da investigação. Caso se confirme a estruturação de uma organização criminosa para atuar nas fraudes bancárias eletrônicas, as penas podem chegar a 25 anos de reclusão.

Operação Internus

A Operação Internus é resultado de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, que identifica as movimentações suspeitas e comunica às autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o avanço das investigações.