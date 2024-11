Último lote anual do Vale Gás Social é distribuído para os 184 municípios do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ENTREGA ocorreu na sede da Secretaria da Proteção Social

O terceiro e último lote do Vale Gás Social previsto para este ano foi entregue nessa terça-feira pelo Governo do Estado. O repasse foi conduzido pela secretária da Proteção Social do Estado do Ceará (SPS), Onélia Santana, e contou com a presença de representantes dos 184 municípios cearenses.

Coordenado pela SPS, o programa possibilita que as famílias beneficiadas recebam três recargas gratuitas de botijões de gás. Após resgatar o tíquete, o beneficiário deve retirar o botijão em uma revendedora da Nacional Gás em seu município.

Em novembro, 207.958 tíquetes serão entregues aos beneficiários cadastrados. Além disso, outros 351 vales vão ser repassados para representantes de cozinhas sociais e entidades credenciadas no Programa Mais Nutrição.

Este ano, o Vale Gás Social entregou 621.440 tíquetes nos meses de março, agosto e novembro. O número representa um investimento de mais de R$60 milhões.

A lista dos beneficiários de novembro pode ser acessada no link. A consulta também está disponível nos aplicativos Ceará Digital e Ceará App.

Confira o público atendido pelo Programa Vale Gás

Famílias assistidas pelo Cartão Mais Infância Ceará

Famílias inscritas no CadÚnico e beneficiadas com o Programa Bolsa Família

Cozinhas sociais em área de vulnerabilidade

Entidades cadastradas no programa Mais Nutrição.

Durante o evento, Onélia Santana ressaltou a importância das políticas públicas com transferência de renda para minimizar os impactos da insegurança alimentar aos cearenses em situação de vulnerabilidade, “até que essas famílias consigam chegar a um patamar que não precisam mais dessas políticas públicas”.

Destacando o compromisso do governador Elmano de Freitas no investimento em programas ligados à assistência social, a secretária avalia que o Ceará tem o segundo governo estadual que mais investe em transferência de renda integrada à qualificação profissional, proporcionalmente por número de habitantes.

Além do Vale Gás, Onélia Santana indicou que o Governo do Ceará também tem priorizado outros programas importantes para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, como as Escolas de Tempo Integral, o Cartão Mais Infância Ceará e o programa Ceará Sem Fome.

Sobre o Vale Gás Social

Lançado em 2020, com o objetivo de minimizar os impactos sociais da pandemia de Covid, o programa Vale Gás Social é uma política pública que possibilita à população cearense três recargas gratuitas do botijão de gás durante o ano.

Desde o início, o programa realizou a entrega de 2.568.421 tíquetes. Em 14 de setembro de 2021, o Governo do Ceará sancionou o programa como uma política pública permanente no Estado.

Após o cadastro, os tíquetes são entregues às prefeituras, que ficam responsáveis por realizar o repasse aos beneficiários.

Os dados sobre os beneficiários são retirados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), por isso, é necessário manter as informações atualizadas junto aos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).