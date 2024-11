"Xiringadores" são retirados e nova licitação prevê custo de R$ 16 milhões

Foto: Samuel Setubal "XIRINGADORES" foram retirados pela Prefeitura; um dos locais em que estavam presentes é a Beira-Mar de Fortaleza

Instalados pela Prefeitura de Fortaleza há pouco mais de um ano, as estações de hidratação e nebulização, conhecidas como "xiringadores", foram removidas das ciclovias da Capital. Na última semana, frequentadores e trabalhadores da avenida Beira-Mar se surpreenderam ao notar que os dois totens de nebulização da região haviam sido removidos.

Segundo a Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), a retirada dos "xiringadores" ocorreu por causa da conclusão da fase piloto do projeto. Conforme a pasta, essa etapa foi totalmente custeada pela empresa parceira, sem custos para o poder público.

Agora, uma nova fase de expansão do projeto será iniciada, com a gestão municipal abrindo licitação para aumentar o número de estações. Conforme edital, o prazo para o credenciamento de empresas vai até 24 de dezembro.

O custo estimado para cada estação, incluindo implantação, operação e manutenção por um ano, é de R$ 109 mil. Com 150 estações previstas, o investimento total será de aproximadamente R$ 16,3 milhões. Contudo, o valor pode variar a depender da operação da empresa e, conforme a Citinova, as instalações não serão custeadas pela Prefeitura.

Os "xiringadores", instalados em setembro de 2023, foram anunciados como uma solução contra o calor e a desidratação para quem pratica esportes. A maioria estava próxima às ciclovias, como parte do programa “Pedala Mais”, que visa dobrar o número de ciclistas em Fortaleza nos próximos dez anos.

O primeiro totem foi instalado na avenida Beira-Mar, próximo ao cruzamento com a rua José Vilar, bairro Meireles. No local, O POVO constatou a retirada do equipamento. Luiz Cláudio Alves Ferreira, que há 16 anos vende água de coco na praia e presenciou a movimentação em torno do "xiringador", lamenta a retirada do equipamento.



"XIRINGADORES" foram retirados pela Prefeitura; um dos locais em que estavam presentes é a Beira-Mar de Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

"Tiraram, mas eu não sei por quê. As pessoas usavam bastante. Quem vinha de bicicleta, quem estava passeando ou trabalhando por aqui, ia lá se refrescar. Era muito bom."

Luiz Cláudio conta que indicava o "xiringador" a quem procurava um local para se refrescar. "Às vezes, o pessoal chegava aqui perguntando: ‘Onde tem um chuveiro ou um xiringador?’. Aí eu dizia: 'Tem ali perto, pode ir lá se refrescar'", diz.

O vendedor ressalta que não percebeu quando os equipamentos foram retirados e que, durante a semana, não foi percebido mau funcionamento das estações.

A professora universitária Valéria Neto, que mora no bairro Meireles e costuma caminhar na Beira-Mar, também ficou surpresa com a retirada. "Apesar de eu mesma nunca ter usado, sempre via as pessoas usando os 'xiringadores'. Quando eu vi, já não estava mais."

Já na estação localizada em frente ao Hotel Gran Marquise, no bairro Mucuripe, a situação era semelhante. Luiz Carlos, garçom de um quiosque próximo, lembra da popularidade do "xiringador". "Bastante gente usava, principalmente quem estava passeando ou correndo por aqui."

"Xiringadores em Fortaleza": veja detalhes de projeto-piloto e da nova licitação

Durante o projeto-piloto, foram instalados oito totens de nebulização na Cidade:

avenida Bezerra de Menezes, próximo à rua Pe. Anchieta, Parquelândia;

avenida Beira-mar, próximo à rua José Vilar, Meireles;

avenida José Bastos, Demócrito Rocha;

avenida Rogaciano Leite, próximo à avenida Murilo Borges, Luciano Cavalcante

avenida Godofredo Maciel, próximo à avenida Pres. Costa e Silva, Mondubim;

avenida Beira-Mar, em frente ao Hotel Gran Marquise, Mucuripe;

Parque Rachel de Queiroz, Presidente Kennedy; e

Lago Jacarey, Av. Viena Weyne, Cambeba.

Em setembro, O POVO chegou a publicar que, dos oito totens, pelo menos três estavam quebrados e sem o fornecimento de água potável e vapor de água.

"Xiringadores" foram instalados em Fortaleza em setembro de 2023 Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Questionada na época, a Citinova anunciou que estava com licenciamento em aberto para empresas interessadas em instalar novos equipamentos. O edital, disponível desde 27/08 no portal da Prefeitura, prevê expandir para 150 as estações de hidratação e nebulização com videomonitoramento.

O edital destaca que "todos os custos para implantação, operação e manutenção dos serviços correrão a expensas da empresa credenciada, não havendo, em qualquer hipótese, repasse de recurso

financeiro por parte do Município de Fortaleza".

Conforme o documento, as 150 estações serão organizadas em 10 lotes, cada um com 15 estações. Destes, 60% das estações (90 unidades) devem, obrigatoriamente, ser distribuídas de acordo com a organização dos lotes descritos a seguir:

LOTE 1

Av. Américo Barreira, 835 - Demócrito Rocha

Rua Júnior Rocha, 393 - Parque Manibura

Av. Vicente de Castro, 6001 - Cais do Porto

Rua José Mendonça, 480 - Genibaú

Av. Alberto Craveiro, 2051 - Boa Vista

Rua José Roberto Sales, 14 - Barra do Ceará

Av. Bernardo Manuel, 8623 - Parque Dois Irmãos

Av. Washington Soares, 2631-2563 - Coaçu

Av. Gal. Osório de Paiva, 7045 - Canindezinho

LOTE 2

Av. Rogaciano Leite, 2511 - Guararapes

Av. José Tavares, 1269 - Manuel Sátiro

Av. Rad. José Lima Verde, 634 - Vila Velha

Av. Angélica Gurgel, 186 - Messejana

Av. Min. Albuquerque Lima, 178 - Conjunto Ceará I

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 3753 - Passaré

Av. Oscar Araripe, 3348 - Granja Lisboa

Av. Zezé Diogo, 2079 - Praia do Futuro

Av. Mister Hull, 4141 - Antônio Bezerra

LOTE 3

Av. D, 1586 - Conjunto Ceará

Rua Júlio Verne, 65 - Serrinha

Rua Domingos Jaguaribe, 613 - Vila União

Rua Bragança, 1226 - Granja Portugal

Rua Prof. Glauco Lobo, 481 - Manuel Sátiro

Av. Pres. Castelo Branco, 412 - Barra do Ceará

Rua Mons. Carneiro da Cunha, 729 - Eng. Luciano Cavalcante

Rua Dr. Pergentino Maia, 176 - Messejana

Av. Pompílio Gomes, 902 - Passaré

LOTE 4

Av. Washington Soares, 112 - Cambeba

Av. Gov. Parsifal Barroso, 701 - Pres. Kennedy

Rua Gov. João Carlos, 452 - Serrinha

Rua Almirante Rufino, 4172 - Vila União

Rua Cel. Virgílio Nogueira, 916 - Granja Lisboa

Rua Fernando Farias de Melo, 701 - Manuel Sátiro

Rua Cura Dars, 98 - Cristo Redentor

Av. I, 7098 - Conjunto Esperança

Av. H, 1076 - Conjunto Ceará II

LOTE 5

Av. dos Expedicionários, 5635 - Vila União

Rua Urucutuba, 2562 - Granja Lisboa

Rua Eduardo Araújo, 1757 - Parque Santa Rosa

Av. João de Araújo Lima, 1565A - Pref. José Walter

Rua Crisanto Moreira da Rocha, 2800 - Cambeba

Rua Vital Brasil, 1959 - Bonsucesso

Av. Santos Dumont, 7522 - Manuel Dias Branco

Rua Santa Inês, 410 - Pirambu

Rua Dr. Thompson Bulcão, 853 - Eng. Luciano Cavalcante

LOTE 6

Av. Godofredo Maciel, 296 - Planalto Ayrton Senna

Rua Aquiles Boris, 154 - Montese

Av. Viena Weyne, 426 - Cambeba

Rua Cacilda Becker, 430 - Henrique Jorge

Av. Pres. Castelo Branco, 3026 - Pirambu

Rua Atilano de Moura, 1507 - Guararapes

Rua Oscar França, 999 - Bom Jardim

Av. Zezé Diogo, 6521 - Cais do Porto

Av. Godofredo Maciel, 4168 - Mondubim

LOTE 7

Rua Cristiano Ferreira, 35 - Pref. José Walter

Av. Mozart Lucena, 3820 - Vila Velha

Av. Oliveira Paiva, 1941 - Cidade dos Funcionários

Rua Vitória, 1036 - Henrique Jorge

Rua Sabiaguaba, 2260 - Sabiaguaba

Av. Prof. Gomes de Matos, 1727 - Jardim América

Rua Emílio de Menezes, 329 - Bonsucesso

Av. Zezé Diogo, 4249 - Praia do Futuro

Rua Benjamin Brasil, 1340 - Mondubim

LOTE 8

Av. Bernardo Manuel, 399 - Mondubim

Av. Porto Velho, 440 - João XXIII

Rua Bento Albuquerque, 2371 - Cocó

Rua Chico Lemos, 1281 - Cidade dos Funcionários

Rua Cons. Lafayette, 651 - Jardim Guanabara

Rua Verbena, 820 - Bonsucesso

Rua Almirante Rubim, 1536 - Parangaba

Rua Valparaíso, 681 - Jangurussu

Av. Maestro Lisboa, 2357 - Lagoa Redonda

LOTE 9

Av. Gov. Raul Barbosa, 7509 - Aerolândia

Rod. Anel Viário, 2091 - Ancuri

Av. Lineu Machado, 657 - Jóquei Clube

Av. José Leon, 2041 - Cambeba

Av. Major Assis, 1913 - Vila Velha

Av. Eng. Leal Lima Verde, 649 - Edson Queiroz

Av. Godofredo Maciel, 606 - Parangaba

Av. Gal. Osório de Paiva, 3101 - Vila Peri

Rua Cel. Matos Dourado, 1497 - Padre Andrade

LOTE 10

Av. Pref. Evandro Ayres de Moura, 904 - Sapiranga

Av. Cel. Carvalho, 2472 - Barra do Ceará

Av. Desembargador Gonzaga, 598 - Cidade dos Funcionários

Rua Pernambuco, 1971 - Demócrito Rocha

Rua Alves Ribeiro, 502 - Messejana

Rua Rio Grande do Sul, 1859 - Jóquei Clube

Av. Washington Soares, 4335 - Eng. Luciano Cavalcante

Av. Sen. Carlos Jereissati, 1700 - Aeroporto

Av. Gal. Osório de Paiva, 1665 - Vila Peri



