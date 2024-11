Homens fazem mais atividades físicas e têm mais hobbies

O hábito de fazer exercícios físicos ou atividades esportivas teve a nota média mais baixa entre os hábitos auto avaliados, de 6,9. Nessa categoria, a nota média é mais alta entre os homens (7,2) do que entre as mulheres (6,6).

A população entre 16 e 24 anos tem estilo de vida mais ativo, com nota média de 7,5. Hábito reduz durante a fase adulta mas é retomado com mais frequência e atinge média 7,1 entre a população com mais de 60 anos.

O hábito de ter uma atividade ou um hobby para evitar o estresse teve a maior nota média: 7,6. A metade (50%) deu as notas 9 e 10, 23% deram as notas 7 e 8, 14% as notas 4 a 6 e 12% as notas 0 a 3. Hábito também é mais presente na rotina dos homens (7,8) do que na das mulheres (7,4).

Nota média é maior entre os mais jovens entre 16 e 24 anos: 8,1. Nota cai até atingir média 7,1 na faixa entre 35 e 44 anos e volta a subir, atingindo 7,7 no população com mais de 60 anos.

Conforme o geriatra e médico de família Marco Túlio Aguiar, o hábito de realizar atividades físicas e hobbies mais frenquente entre os homens pode estar ligado à dupla jornada de trabalho das mulheres.

"A gente sabe que os homens têm mais atividades físicas, como fazer uma caminhada ou jogar futebol. Mas também está relacionado, sim, à dupla ou tripla jornada de trabalho. Já que a mulher acaba tendo um tempo menor para a realização de atividades esportivas", acrescenta.