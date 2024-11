Corte repentino do Bolsa Jovem revolta beneficiários

Foto: Samuel Setubal BOLSA Jovem abrange áreas de cultura, tecnologia, arte, ciência e esportes

Beneficiários e familiares denunciam o corte repentino dos pagamentos do Bolsa Jovem pela Prefeitura de Fortaleza. O programa, criado em 2019, tem como objetivo apoiar jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade nas áreas de cultura, tecnologia, arte, ciência e esportes.

Cerca de 3.500 jovens são beneficiados mensalmente. Contudo, segundo estimativas dos próprios participantes, pelo menos 800 bolsistas teriam sido afetados pelos cortes. O valor da bolsa é de R$ 300,00 mensal

Os beneficiários relataram que, apesar de entregarem os relatórios mensais exigidos pelo programa, muitos teriam sido desligados sem justificativa clara. Outros apontam que houve casos de bloqueios no sistema desde o último mês, impossibilitando o envio dos documentos.

Conforme os jovens, o edital da Bolsa prevê que a Secretaria da Juventude, que coordena a iniciativa, deve comunicar previamente sobre pendências, e os cortes só deveriam ocorrer após três meses de inadimplência.

No entanto, esse protocolo não foi seguido, resultando em cortes repentinos, mesmo para aqueles que estavam em dia com a entrega das atividades e relatórios, segundo os bolsistas.

Um dos jovens impactados é Christian Lennon Ramos dos Santos, 19, morador do bairro Lagoa Redonda. Ele integra a equipe da Livro Livre, da Biblioteca Comunitária da comunidade Curió. O jovem relata que há cinco anos participa ativamente das atividades do equipamento e, desde 2021, é contemplado pelo Bolsa Jovem.

"Aí passei a atuar mais diretamente, já ofereci aulas de espanhol, reforço escolar e outros projetos para crianças. Usei a Bolsa para comprar materiais como livros e lanches para as atividades. Hoje, no clube de leitura, ainda fazemos reuniões semanais onde debatemos filmes e livros", ele relata.

Como ele, mesmo após o envio do último relatório mensal, muitos jovens receberam na última semana e-mails informando o cancelamento do Bolsa Jovem e o pagamento referente a outubro não foi realizado.

O programa é anual, com vigência de 12 meses, e a edição de 2024 teve início em janeiro, restando apenas dois pagamentos até o fim do ano.

Assim, Christian e outros beneficiários criaram um grupo de Whatsapp para colher depoimentos e organizar um protesto contra o corte do benefício.

"Iniciamos com cerca de 500 jovens, mas muitos ainda não sabem que existe o grupo. Por isso, estimamos que o número real de prejudicados seja maior, algo entre 600 e 800. Ainda mais porque, todos os dias, parece que aumenta o número de pessoas que têm a bolsa revogada", explica.

Apesar do corte da Bolsa, Christian segue atuando voluntariamente na biblioteca, mantendo o clube de leitura ativo. "Sempre foi algo voluntário, mas agora, sem a bolsa, estamos nos esforçando ainda mais para manter as atividades", conclui.

Já o estudante universitário Bruno Almeida relata dificuldade no envio do último relatório mensal. "Tenho 10 relatórios de janeiro a outubro. Quando fui tentar enviar o de novembro, o site foi bloqueado e não permitia o envio de novos relatórios", explica.

O jovem conta que utilizava a bolsa como apoio para seu trabalho de mestrado e para desenvolver sua pesquisa acadêmica. Diante da situação, ele explica que os jovens entraram com um pedido de esclarecimento junto à Prefeitura, mas não obtiveram retorno. "A Prefeitura simplesmente ignorou o pedido de informações", lamenta.

O POVO procurou a Secretaria Municipal da Juventude para esclarecer os cortes abruptos no programa Bolsa Jovem. Em nota, a pasta informou que, desde 2019, beneficiou mais de 11 mil jovens com auxílio financeiro e realiza verificações regulares do cumprimento das obrigações do Programa, incluindo o desligamento de quem não atende aos requisitos previstos no edital.

"A gestão municipal informa que os participantes desligados foram previamente informados por e-mail antes do pagamento da 11ª parcela do benefício", declarou.

De acordo com a Prefeitura, o sistema de envio de relatórios foi bloqueado em 11 de novembro para evitar fraudes após tentativas retroativas de envio por bolsistas notificados sobre desligamento. O Executivo Municipal informou que o sistema será reaberto em 1º de dezembro e fechado novamente em 11 de dezembro, um dia após o prazo final para envio.

A Secretaria ainda declarou que está avaliando as solicitações recebidas e se compromete a solucionar eventuais erros identificados. Os jovens podem solicitar atendimento individual pelo e-mail bolsa.jovem@sejuv.fortaleza.ce.gov.br.