Centro terá reforço de 246 policiais militares durante o fim do ano

Foto: FÁBIO LIMA Centro terá incremento de 80% no número de policiais nas ruas

O Centro de Fortaleza terá reforço de policiamento até o fim do ano. Ao todo, 246 policiais militares irão compor um grupo destacado para a prevenção de crimes contra o patrimônio durante as vendas de Natal e Ano Novo.

A mobilização faz parte da operação Centro Seguro 2024, que visa fornecer maior segurança para os milhares de clientes e lojistas que acessam o centro da Cidade durante o mês de dezembro, quando o comércio da Capital se torna ainda mais aquecido.

Em comparação ao ano passado, serão 109 agentes a mais da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) presentes nas ruas do Centro durante a operação. Os grupos farão rondas em viaturas e motocicletas das forças de segurança, além de efetivos a pé.

O contingente irá atuar em maior número durante o horário comercial, quando as lojas devem receber o maior número de pessoas.

Novos agentes reforçam o quadro da PM

De acordo com o titular da Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, o incremento poderá ser realizado por causa da chegada de novos agentes ao quadro da Polícia Militar este ano.

“A gente recebeu recentemente um aumento de efetivo, formamos 1.099 policiais esse ano, então isso nos permite aumentar o policiamento ostensivo onde o público é maior. A gente sabe que essa região aqui do Centro é uma região cultural importante, economicamente importante e comercial importante” pontua o secretário.

A operação dura até o dia 30 de dezembro em pontos estratégicos do Centro. A mobilização também contará com apoio do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), o Regimento de Polícia Montada (RPMont), o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).



Cerca de 190 mil pessoas passam pelo Centro de Fortaleza todos os dias

Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o espaço é acessado diariamente por cerca de 190 mil pessoas, com expectativa de duplicação do público durante as semanas que antecedem os festejos de fim de ano.

“A gente fica muito feliz com esse aumento de contingente. A Polícia Militar faz o seu trabalho de prevenção e ostensividade que é o papel constitucional dela. A gente fica realmente muito seguro. Não só nós lojistas, mas também os nossos consumidores”, comenta o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante.