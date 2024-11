Natal de Luz 2024 é aberto exaltando a cearensidade e com Papai Noel chegando de jangada

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.11.2024: Natal de Luz na Praça do Ferreira. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Centenas de pessoas, entre crianças e adultos, prestigiaram a abertura da 28º edição do Natal de Luz, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, na noite dessa sexta-feira, 22. O evento contou com show do padre Fábio de Melo e a exaltação da cearensidade, com o Papai Noel chegando no meio da praça em cima de uma jangada.

Neste ano, a personalidade homenageada foi o cartunista cearense Hermínio Castelo Branco (Mino), que é um dos grandes nomes das artes visuais no Brasil e cuja obra celebra a cultura do Ceará.

Homenagem vai de encontro ao tema deste ano: “Natal da Cearensidade”, que foi personificado em elementos espalhados pela Praça, como a árvore natalina feita de redes. Além disso, outros objetivos decorativos, que fazem referência a técnicas como a xilogravura de cordel, foram espalhados pela Cidade.

Segundo Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o evento evoca o folclore, a brincadeira e o instinto poético do cearense. Momento também serviu como atrativo turístico, com olhares de fora voltados para a Capital. "A nossa Cidade, o nosso Estado, tem a tendência natural para o turista", destaca Assis.

Mas foi o olhar do fortalezense que se destacou na ocasião. Distanciados do palco principal por meio de uma grade, alguns populares acompanharam a abertura do evento por meio de telões espalhados na Praça. Outros chegaram a trazer cadeiras para vivenciar o momento com mais conforto.

Sentados ou em pé, o público viu as apresentações de teatro da Camerata Villa Lobos e do tradicional Coral da Luz, formado por crianças e cuja apresentação se dividiu entre o palco principal e as sacadas do Hotel Excelsior. Também houve chegada do Papai Noel, que surgiu de jangada no meio da Praça.

João Paulo, 41, assistiu ao evento com a filha Lis Melina, de 2 anos, sentada em seu ombro. Apoiada no pai, ela olhava curiosa para o palco. "É um momento muito importante (...) momento pai e filha", diz o motorista de aplicativo.

Já Tatiana Laurentino, 43, presenciou momento acomodada em uma cadeira trazida de casa. Ela e o filho, Carlos Iuri, de 9 anos, acompanharam evento por um dos telões. "Muito bonito. A gente ficou perto do telão porque lá na frente fica lotado", diz a assessora. Celebração foi encerrada com a apresentação do padre Fábio de Melo, que cantou para o público presente.

Confira fotos do momento: