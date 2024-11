Três homicídios são registrados em região de Fortaleza que recebe operação policial

Foto: Divulgação/SSPDS Operação reforça com mais de 80 agentes de segurança patrulhamento em bairros como Pirambu, Carlito Pamplona e Barra do Ceará

Três homicídios foram registrados em uma região de Fortaleza que recebe, desde a manhã de quinta-feira, 21, operação integrada das Forças de Segurança do Estado. Na madrugada desta sexta-feira, 22, um homem de 20 anos foi morto a tiros no bairro Cristo Redentor. Já na tarde desta sexta, uma mulher foi assassinada na comunidade da Colônia, localizada na Barra do Ceará, e um homem foi morto na comunidade Jambalaia, no Cristo Redentor.



Barra do Ceará e Cristo Redentor integram a Área Integrada de Segurança (AIS) 8, onde também ficam os bairros Pirambu, Vila Velha, Jardim Guanabara, Cristo Redentor, Floresta e Jardim Iracema.



Nessa região, 87 agentes de segurança — entre policiais civis, militares e penais — reuniram -se na manhã de quinta para dar início à operação, ação que também engloba o bairro Carlito Pamplona, localizado na AIS 4.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não há prazo para o término da ofensiva. O objetivo, conforme a pasta, é reforçar o patrulhamento ostensivo, cumprir mandados judiciais e fiscalizar o cumprimento de penas impostas a pessoas que cumprem o regime semiaberto.

Prisões e apreensões de drogas

A operação resultou na prisão de cinco pessoas, assim como na apreensão de 3,150 quilos de drogas, três armas de fogo e diversas munições, conforme balanço divulgado pela SSPDS na noite dessa sexta-feira, 22.



Ainda na quinta, um homem de 53 anos foi preso no Carlito Pamplona após ser flagrado com dois quilos de substância análoga à cocaína e um revólver calibre 38. Também na quinta, no mesmo bairro, um homem de 20 anos foi preso com 120 gramas de maconha.



No mesmo dia, no Vila Velha, um homem de 31 anos foi preso com 418 gramas de maconha, 35 gramas de ecstasy, 245 gramas de cocaína, 341 gramas de crack e uma pistola calibre 380.



Na sexta, dois homens que tinham mandados de prisão em aberto por roubo foram detidos. Um deles, de 41 anos, foi localizado no Pirambu, enquanto o outro, que tem 25 anos, foi preso no Carlito Pamplona.



Além disso, um homem de 21 anos e um adolescente de 16 anos foram capturados na madrugada desta sexta suspeitos de envolvimento em uma tentativa de latrocínio no Pirambu.



Homicídios no Grande Pirambu neste mês de novembro



Em relação aos homicídios, a SSPDS afirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos. Em nenhum dos três casos, suspeitos haviam sido presos até a publicação desta matéria.



Neste mês de novembro, cinco homicídios foram registrados na AIS 8, já contando os casos desta sexta. Na quarta-feira, 20, um homem de 26 anos foi morto na Barra do Ceará. Já em 15 de novembro, um homem de 23 anos foi assassinado no bairro Floresta.

Ainda ocorreram três assassinatos neste mês no Carlito Pamplona: duas irmãs foram mortas nos dias 15 e 16, enquanto uma idosa foi morta no domingo, 17. (Colaborou Kléber Carvalho)