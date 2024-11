Agricultores devem receber sementes do Hora de Plantar em dezembro

Foto: João Filho Tavares ANÚNCIO do investimento do Hora de Plantar no Palácio da Abolição

Agricultores de 182 municípios cearenses poderão iniciar o plantio de sementes antes do início da quadra chuvosa, que chega ao Estado entre os meses de fevereiro e março. A semeadura ocorre por meio do projeto “Hora de Plantar”, iniciativa do Governo do Estado por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). Os beneficiados receberão os insumos na segunda quinzena de dezembro, informou a pasta.

O Hora de Plantar foi criado há mais de 24 anos e resulta de uma parceria entre o Governo do Estado do Ceará, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Ematerce).

Em solenidade realizada nessa segunda-feira, 25, o chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT), assinou o termo que autoriza o investimento de R$ 35 milhões para aquisição das sementes. A entrega desses insumos começa pela região do Cariri, que é a primeira a ser beneficiada pela quadra chuvosa.

O aporte destinado aos agricultores é proveniente do Tesouro do Estado e dentre as sementes adquiridas pelo projeto estão as de milho, palma forrageira, algodão, sorgo forrageiro, mudas de cajueiro anão, aroeira e sabiá, além de maniva.

Durante a solenidade, o governador pontuou que o titular da SDA, Moisés Braz, já havia destacado em conversas passadas a necessidade de enviar as sementes antes da quadra chuvosa, isso porque há um “momento adequado para o plantio”.

“Se você quer ver um agricultor ‘agoniado’ é a chuva começar e a semente não ter chegado. Nós sabemos que na agricultura o tempo não é tudo, mas é decisivo para o sucesso ou insucesso. Uma semana a mais ou a menos do plantio é a causa da mudança de renda”, reforçou Elmano.

De acordo com o secretário Moisés Braz, o projeto tem a expectativa de beneficiar 182 mil agricultores dos 182 municípios contemplados. Eusébio e Fortaleza não se enquadram no programa porque “não têm área rural e produção agrícola”.

Beckman Martins, sócio da produtora Beckman Sementes, explica que o “Hora de Plantar” é importante para incentivar e impulsionar a agricultura local. Ele destaca que a iniciativa viabiliza a criação de “vários produtores de sementes no Ceará”.

“O sistema do Estado do Ceará é o mais completo. A qualidade da semente é fiscalizada desde a hora do plantio e depois vai para a entrega nos armazéns contratados pela empresa, tudo fiscalizado pelo Ministério da Agricultura. O Estado compra por qualidade, se você tem 95% de qualidade na semente de germinação, você tem o preço agregado”, compartilha.

A execução e assistência técnica do projeto ficam sob a responsabilidade da Ematerce em parceria com as secretarias e sindicatos municipais de Agricultura.

Para ser beneficiado pelo projeto “Hora de Plantar", o interessado deve ir a alguma sede da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce). O interessado deve estar dentro dos critérios estabelecidos pelo sistema: ser agricultor familiar e estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CADúnico).

“A partir da quantidade de sementes, a gente distribui naquele determinado município. Na maioria das vezes a gente atende todos os nossos agricultores. Existem casos que não dá certo porque temos uma cota que não é possível atender 100%, mas a meta é atender todos. Isso é feito antecipadamente, agora vamos fazer a distribuição”, complementa o titular da SDA.

Beckman Martins, sócio da produtora Beckman Sementes, destaca a necessidade de qualificação do interessado como produtor de sementes junto ao Ministério da Agricultura.

“É preciso ter um licenciamento junto à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e buscar conhecimento para ter uma semente de qualidade”, frisa Beckman.

Secretário diz que quadra chuvosa deve ser positiva em 2025

“A expectativa é muito positiva, ainda não nos reunimos com o pessoal da Funceme publicamente, mas a previsão que eles estão dando é que a gente deva ter um inverno aqui no Ceará acima da média para o ano de 2025. Este ano já tivemos um bom volume de chuva”, presumiu o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Moisés Braz.

O mesmo cenário também é esperado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), que destaca a importância das análises que estão sendo desenvolvidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os estudos subsidiarão as previsões meteorológicas para 2025.

“Os agricultores estão pedindo a Deus para que possamos ter um inverno muito bom, com muita chuva, para ter fartura na mesa do nosso povo”, prossegue. “A Funceme continua fazendo os estudos buscando o máximo de parcerias, seja com instituições nacionais ou internacionais, para emitir a previsão mais adequada com o que a Ciência tem de mais moderno”, esclareceu Elmano.

A Funceme, por sua vez, reiterou que o prognóstico oficial para a quadra chuvosa de 2025 será divulgado em janeiro, como habitualmente. O órgão destaca que a decisão de apresentar os estudos no início está alinhada à metodologia científica adotada pela instituição, que considera uma gama de fatores atmosféricos e oceânicos.

"Entre os elementos observados, por exemplo, estão as variações nas temperaturas dos oceanos Atlântico e Pacífico, que exercem influência direta no comportamento das chuvas na região Nordeste. Este trabalho minucioso é essencial para garantir a qualidade do prognóstico, que orienta decisões importantes em diversos setores, como agricultura, recursos hídricos e defesa civil", informou a Funceme.

A entidade esclarece que, enquanto o prognóstico não é divulgado, mantém a rotina de divulgar as condições diárias do tempo e as previsões sazonais, que estão disponíveis para consulta por meio do site oficial e do aplicativo Funceme Tempo.

Nos primeiros seis meses de 2024, o Ceará ultrapassou a média de chuvas registrada em todo o ano de 2023. De acordo com dados da Funceme, entre 1° de fevereiro a 31 de maio, choveu 754.4 milímetros (mm) no Estado, resultando na melhor quadra chuvosa em 15 anos no Ceará.

O acumulado deste ano fica atrás somente do ano de 2009, quando a região registrou 966.7 mm no período.