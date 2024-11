Expectativa de bom inverno

"A expectativa é muito positiva, ainda não nos reunimos com o pessoal da Funceme publicamente, mas a previsão que eles estão dando é que a gente deva ter um inverno aqui no Ceará acima da média para o ano de 2025. Este ano já tivemos um bom volume de chuva", presumiu o secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Moisés Braz.

O mesmo cenário também é esperado pelo governador, Elmano de Freitas, que destaca a importância das análises que estão sendo desenvolvidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). "Os agricultores estão pedindo a Deus para que possamos ter um inverno muito bom, com muita chuva, para ter fartura na mesa do nosso povo", prossegue. "A Funceme continua fazendo os estudos buscando o máximo de parcerias, seja com instituições nacionais ou internacionais, para emitir a previsão mais adequada com o que a Ciência tem de mais moderno", disse Elmano.

A Funceme reiterou que o prognóstico oficial para a quadra chuvosa de 2025 será divulgado em janeiro, como habitualmente. O órgão destaca que a decisão de apresentar os estudos no início está alinhada à metodologia científica adotada pela instituição, que considera uma gama de fatores atmosféricos e oceânicos.