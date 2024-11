Mulher apontada como chefe de facção e responsável por ordenar homicídios é presa em Fortaleza

Foto: Divulgação Polícia Civil do Ceará DELEGADOS deram detalhes da prisão durante coletiva

Patrícia de Paula de Sousa Bezerra, 33 anos, presa no sábado passado, 23, em Fortaleza, é apontada como membro do Conselho Final da facção Guardiões do Estado (GDE). De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), ela ordenava homicídios de membros de facções rivais e cuidava da logística do tráfico de drogas, armas e financeiro do grupo criminoso.

Conhecida como "Fatari" ou "Água", ela era a única mulher no mais alto escalão da facção, ainda de acordo com a PC-CE. Apesar de ser mais atuante no bairro Vicente Pinzón, na Capital, Patrícia teria influência nos territórios da facção em todo o Estado.

“No momento em que se prende uma liderança da mais alta hierarquia, se desorganiza esse grupo criminoso, ainda que momentaneamente, visto que corta esse elo de decisões que ela tomava”, explica o delegado titular da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), Alisson Gomes.

A investigação para chegar até a prisão de Patrícia durou cerca de seis meses. Conforme o delegado adjunto da Draco, Thiago Salgado, a presa não tinha um estilo de vida de ostentação e tentava se manter discreta. “O grande destaque é o lugar que ela ocupava”, diz.

A mulher já tinha sido presa no Mato Grosso do Sul, na cidade de Ponta Porã, que faz limite com a cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Ela transportava cerca de 200 kg de maconha em 2018. Patrícia foi condenada por tráfico e passou três anos presa no MS.



O delegado Thiago Salgado explica que o caminho para chegar a posições de poder nas facções criminosas passa por esse tipo de crime, além da capacidade de gestão e logística que a investigada deve ter. “Essas atividades mais ousadas são o que fazem esses integrantes ganharem destaque dentro das organizações criminosas e galgarem cargos maiores”, afirma.

A prisão de Fatari e a apreensão de seu celular devem subsidiar novas fases da investigação, que devem se debruçar na influência dela no setor financeiro da organização. A expectativa dos delegados é que surjam mais prisões a partir da captura da suspeita.



Com informações de Gabriele Félix/Especial para O POVO