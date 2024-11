Santa Casa recebeu R$ 14 milhões de emendas parlamentares da Alece, mas crise persiste, aponta provedor

Foto: Matheus Souza SANTA CASA está fazendo duas cirurgias por dia

A Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza recebeu cerca de R$ 14 milhões de emendas parlamentares. Verba total de R$ 16 milhões foi aprovada em dezembro de 2023 pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O montante que já chegou à unidade foi informado pelo provedor da Santa Casa, Vladimir Spinelli, nesta sexta-feira, 29.

As emendas são endereçadas à unidade hospitalar por meio de Subvenção Social, uma espécie de auxílio financeiro que destina os recursos à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, cultural e educacional.

De acordo com Spinelli, os recursos foram utilizados para quitação das dívidas do hospital a fim de evitar "total paralisação da Santa Casa no início do ano de 2025”. O restante do aporte, estimado em R$ 1,6 milhão, deve ser repassado ao hospital em parcela única.

O provedor detalha que as crises são cíclicas, mas a situação vem sendo agravada há mais de cinco anos, com destaque ao aumento de custos durante a pandemia de Covid-19. “Valores pequenos dentro dos orçamentos públicos, mas desastrosos para a Instituição. Prestamos o serviço e precisamos captar recursos para cobrir esses custos", pontua.

Mesmo com o aporte, a realização de procedimentos cirúrgicos, que somavam 50 por dia, caiu para apenas dois. O provedor ressalta que a unidade hospitalar tem se mantido, além das emendas, por meio de receitas próprias, despesas cartorárias e doações da Casa de Saúde Eduardo Salgado. "Vemos com tristeza um hospital com a história, a qualidade e a capacidade da Santa Casa de Fortaleza, deixando de atender à população mais carente, que representa 95% dos nossos atendimentos, por conta da grande defasagem na Tabela SUS, que provoca déficit mensal superior a R$3 milhões”, destaca Spinelli.

O hospital dispõe de 266 leitos, contudo, a média de ocupação é de 30, de acordo com o provedor. “Estamos atendendo os pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) normalmente e o ambulatório de forma precária. Com os leitos da Santa Casa fechados, significa que as pessoas não estão sendo atendidas”, compartilha Spinelli.

Questionado acerca da principal preocupação, o provedor da Santa Casa cita dois tipos de pacientes: os que estão fazendo hemodiálise e os que estão fazendo tratamento de quimioterapia, processo que destrói células doentes que formam tumor ou se multiplicam desordenadamente.

Prefeito eleito menciona que Santa Casa será “importante braço” na gestão de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), informou que a Santa Casa de Misericórdia será “um braço importante” na gestão municipal petista, que inicia em janeiro do ano que vem. A informação foi dada por Leitão em entrevista à Rádio O POVO CBN nessa sexta-feira, 29.

“Iremos fazer uma forte parceria, isso é compromisso meu, não de campanha, com o próprio Vladimir e com todos que fazem a Santa Casa. Para que a gente possa fortalecer e ela ser um importante braço na Prefeitura de Fortaleza”, informou o gestor eleito.

Ele destaca que desde o ano passado tem ampliado a discussão sobre o tema e que se comprometeu a conseguir mais emendas parlamentares endereçadas à Santa Casa. Leitão destaca que se reuniu com Vladimir Spinelli, nessa sexta-feira, 29, para discutir sobre o assunto.

“Ele (Spinelli) me falou sobre algumas situações da Santa Casa, que tem um potencial enorme de estar apoiando a saúde de todo o Estado, em especial de Fortaleza”, pontua

O POVO contatou o prefeito eleito para saber quais estratégias serão desenvolvidas para que a parceria se concretize, contudo, não obteve retorno até a publicação deste material.