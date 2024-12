Grupo criminoso com arsenal é preso pela Polícia Militar em Aracati

Foto: FÁBIO LIMA Viatura da Polícia Militar do Ceará

Quatro homens foram presos em flagrante e um arsenal foi apreendido ontem, 30, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em Aracati.

A ação contou com apoio de informações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e ocorreu na localidade Córrego da Inveja.

De acordo com as informações, a composição do Batalhão de Policiamento do Interior (Bepi) da PMCE recebeu uma informação sobre a localização de um grupo com armas de fogo na região.

No imóvel em que os suspeitos estavam, o Bepi da PMCE apreendeu duas pistolas, um revólver e munições. Em outro ponto da localidade, um fuzil que estava enterrado foi encontrado.

Ao todo, 110 munições foram apreendidas pelos policiais militares. Além do arsenal, os PMs apreenderam, também, nove celulares, uma balança de precisão, balaclava e outros itens.

O material e o suspeitos foram conduzidos para uma delegacia plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde os quatro indivíduos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa.

Agora, os homens estão à disposição da Justiça. A Delegacia Regional de Aracati ainda investiga o caso e a participação de outros suspeitos nas ações criminosas do grupo.

Os suspeitos são um homem de 22 anos, com antecedentes por dois crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal. O outro tem 27 anos, com antecedentes por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e roubo.

Já o terceiro, de 29 anos, tem antecedentes por três crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Por fim, há um homem de 36 anos, com antecedentes por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal dolosa.

Denúncias



Outro ponto reforçado pelo órgão é que a população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

A denúncia pode ser direcionada para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. Há ainda o via "e-denúncia", por meio deste site.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3446-2601, número da Delegacia Regional de Aracati. O sigilo e o anonimato são garantidos.