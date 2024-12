Na Praça Portugal, magia do Natal de Luz encanta público com luzes e cearensidade

Foto: AURÉLIO ALVES MARCONI e Maria foram ver a árvore de Natal acompanhados do cachorrinho Marley

A chegada de dezembro atraiu famílias para festejar o clima natalino na Praça Portugal, em Fortaleza, ontem. Um dos pontos do Ceará Natal de Luz 2024, a praça, que é símbolo dos laços lusitanos no coração da Aldeota recebeu a tradicional árvore de rede — com luzes, sons e cores que exaltam a “cearensidade” e encantaram o público.

Entre moradores, visitantes e turistas, não faltou quem se admirasse com a decoração e sacasse o celular para fazer registros. A árvore, que tem 35 metros de altura, conta com oito painéis ao redor que exploram o mote “Se o Menino Jesus aqui fosse nascido”.

Isso porque a 28ª edição ressalta justamente a originalidade, criatividade e as tradições natalinas do povo cearense. A família Ferreira, que veio de Eusébio, na região metropolitana, ficou feliz de saber que as ilustrações expostas são obra do artista local Mino Castelo Branco, o homenageado deste ano.

Acompanhado dos filhos Rafael, 7, e Miguel, 9, o casal Tiago e Tieles Ferreira cultiva o espírito natalino: “Eu gosto desde criança e os pequenos também gostam muito dessa época. Inclusive aqui eles decoram primeiro, lá no Eusébio demora um pouquinho mais. Mas nós sempre fazemos questão de vir e mostrar para eles. É muito emocionante”, afirma a mãe.

Quem também conferiu a programação gratuita no local foi o casal Marconi Vinicius, 49, e Maria Nunes, 55, que, entre muitos acontecimentos para comemorar, encerram 2024 com a primeira saída pública do cachorrinho Marley, de 4 meses, após todas as vacinas tomadas.

“Nossos filhos já estão todos grandes, então agora que ficou só nós dois a gente resolveu aumentar a família com a adoção do Marley. Isso fez nosso ano ser muito mais feliz”, narra Maria, emocionada.

A decoração natalina também iluminou a noite da região no shopping Jardins Open Mall, aonde dona Lourdes Guimarães, 70, escolheu levar o filhote Zeus, de 5 meses, para passear.

Ela, que é carioca, conta que o programa de Natal com o pet faz parte de uma despedida da capital cearense, já que os dois devem se mudar para São Paulo ainda em dezembro.

“Eu me sinto em casa com o clima de Fortaleza, essa cidade maravilhosa que nos acolheu tão bem. Já estamos de malas prontas, mas ainda temos algumas experiências boas para viver aqui e guardar no coração, como essa”, diz.

Campanha pelo Verde e Ceará sem Fome

Nesta edição do Ceará Natal de Luz, o espírito de solidariedade brilha ainda mais forte com o apoio à Campanha pelo Verde, que ajuda a dar um destino mais sustentável ao plástico, e ao Ceará Sem Fome, programa do Governo do Estado de combate à insegurança alimentar.

Com a doação de garrafas PET ou alimentos não perecíveis como arroz, feijão e leite em pó, é possível espalhar esperança e ainda levar para casa uma muda de planta.

Serão distribuídas 100 mil mudas de espécies como caju, acerola, goiaba, palmeira, noni, sapoti, pitanga, ata, graviola, manga, açaí e ipê.

Para participar, basta levar as garrafas e/ou os alimentos para o posto de troca na Praça do Ferreira, que funciona de domingo a domingo, das 9 às 20 horas.

Ceará Natal de Luz 2024: Programação gratuita

Durante todo o mês de dezembro, em especial aos fins de semana, o Ceará Natal de Luz 2024 terá programações culturais e itinerantes espalhadas pela Cidade.

Além do Coral de Luz, todos os dias a partir das 18 horas no Hotel Excelsior, e da Casa do Papai Noel, na Praça do Ferreira, haverá apresentações artísticas no anfiteatro da avenida Beira Mar e na Praça Portugal.

Até o dia 23 de dezembro, o caminhão itinerante também realiza passeios com saída de diferentes pontos da Capital.

Para conferir mais informações sobre as atividades gratuitas desta edição, acesse o site https://cearanataldeluz.com.br/ ou o perfil no Instagram @cearanataldeluzoficial.

Reconhecido como o maior evento natalino entre as capitais brasileiras, o Ceará Natal de Luz é uma realização do Ministério da Cultura, da CDL de Fortaleza e do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social.