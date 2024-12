Governo libera R$ 1,2 mi para 21 projetos de povos indígenas

Foto: Jennifer Pitaguary/Secretaria dos Povos Indígenas OBJETIVO é dar suporte à agricultura familiar

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou a liberação do recurso de R$ 1,2 milhão para 21 projetos de povos indígenas. Edital Yby Jurema deve beneficiar cerca de 30 mil indígenas. Assinatura foi ontem, 2, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Além do governador, estavam presentes a vice-governadora, Jade Romero, a titular da Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), Juliana Alves e o secretário executivo do desenvolvimento agrário (SDA), Marcos Jacinto de Sousa. Os projetos selecionados receberão apoio da SDA para desenvolverem as ações propostas.

O governador Elmano de Freitas destacou que o Estado "tem uma dívida histórica enorme" com os povos indígenas do Ceará. "Estamos aos poucos construindo esse processo, que é muito importante, de reconhecimento. Uma dívida que o Estado precisa reconhecer e pagá-la com políticas públicas na área da educação, saúde, habitação e de projetos produtivos", disse.

"Esse projeto é resultado da luta desses povos indígenas, que lutaram muito para conquistar e teve em nosso Governo um parceiro, para que a vida desses povos tenham cada vez mais qualidade e acima de tudo, muito respeito", pontuou.

Juliana Alves explica que o projeto visa fortalecer o território indígena, na área da agricultura familiar. "São projetos que visam a sustentabilidade desses povos através da compra de material, para que os agricultores possam fortalecer a economia local, sua produção e assim ter um produto de qualidade", disse. "O objetivo maior é garantir que os próprios agricultores tenham essa sustentabilidade".

De acordo com a secretária, com as 21 associações escolhidas, a maioria dos 16 povos indígenas foi contemplada com o recurso. "Se hoje temos 56 mil indígenas no Estado do Ceará, podemos ter uma base de 30 mil indígenas que serão beneficiados diretamente".

A titular da Sepince aponta que as associações estão localizadas nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Maracanaú, Monsenhor Tabosa e Poranga. "Estamos falando de um número bem significativo e onde antes não tinha nada. Hoje, esses agricultores podem contar com um recurso que com certeza vai chegar para ajudar na produção agrícola desses territórios".

"Sabemos que esse recurso que chega é de extrema importância para a continuidade no que diz respeito ao fomento produtivo da agricultura dentro dos nossos territórios", finaliza.

A secretária executiva do Fomento Produtivo e Agroecologia da SDA, Irineuda Monte Lopes, destaca que a ação simboliza a produção de alimentos saudáveis. "Enquanto o agronegócio produz a morte, nós produzimos a vida. Este é o símbolo que o Governo e nosso Estado tem esse compromisso voltado para o homem e a mulher do povo".