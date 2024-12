Saiba quem deve tomar doses de reforço contra Covid-19

Foto: Samuel Setubal VACINAÇÃO para Covid-19 continua para grupos prioritários

Com aumento de casos de Covid-19 no Ceará, a população que faz parte de grupos de risco deve procurar reforçar a imunização. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) é monovalente e atualizada para proteger contra diversas variantes em circulação, principalmente as derivadas da ômicron.

Quem não tomou nenhuma dose da vacina, pode tomar o novo imunizante, bastando uma dose para a proteção. Mas aqueles que já receberam doses anteriormente, devem fazer parte de grupos prioritários para ter acesso à dose de reforço:

Crianças de 6 meses a menores de 5 anos



Pessoas com 60 anos ou mais



Pessoas com deficiências permanentes



Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI)



Pessoas imunocomprometidas



Indígenas vivendo em terra indígena



Indígenas vivendo fora de terra indígena



Ribeirinhos



Quilombolas



Gestantes e puérperas



Trabalhadores de saúde



Pessoas com comorbidades



Pessoas privadas de liberdade



Funcionários do sistema de privação de liberdade



Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas



Pessoas em situação de rua

Conforme Ana Karine Borges, coordenadora estadual de Imunização da Secretaria da Saúde (Sesa), um lote com 8 mil doses da vacina foi recebido nessa quinta-feira, 28, e já foi distribuído para os municípios. Dessas, 1.755 unidades foram entregues para a rede de saúde de Fortaleza.

Mesmo fazendo parte do grupo que pode ter complicações, muitas crianças não estão vacinadas no Estado. Conforme Karine, apenas 48% têm esquema vacinal completo. Para garantir a proteção, a partir dos seis meses de vida, a criança pode receber a primeira dose da vacina e, após intervalo de quatro semanas, receber a segunda.

Idosos, gestantes, puérperas e imunodeprimidos precisam fazer doses de reforço a cada seis meses. Já o restante do grupo prioritário pode reforçar a proteção com uma dose anual da vacina.

Em Fortaleza, a vacinação pode ser feita em apenas dois postos de saúde: Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Miriam Porto Mota, no Dionísio Torres.

“A atualização da vacinação é fundamental para garantir a proteção contra novas variantes e além da vacinação, como eu já falei, é importante que todos mantenham as principais medidas de controle da COVID, isolar-se ao sentir sintomas, evitar locais fechados e aglomerações e manter o distanciamento social sempre que possível”, afirma Rui de Gouveia, gerente da célula de vigilância epidemiológica de Fortaleza.



Covid-19: Ceará registra aumento de casos

O Ceará começou a apresentar aumento de casos de Covid-19 desde o início de outubro. Cenário que se acentuou nas semanas seguintes.

O Estado registrou 599 confirmações da infecção na semana epidemiológica (SE) 47, de 17 a 23 de novembro. No período, a positividade dos exames chegou a 27,8%. Do total de resultados positivos, 54% são de pessoas que moram no município de Fortaleza (302).

A circulação de duas sublinhagens da variante Ômicron, a XEC e a LP.8.1 podem estar relacionadas ao aumento recente da positividade e da quantidade de casos.